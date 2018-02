Instagram le come terreno a Facebook en España, donde ha perdido un millón de usuarios en un año

Mark Zuckerberg tiene un dilema. Los resultados del uso de las redes en 2017 le dan razones para la alegría y para la preocupación. Facebook ha caído por primera vez en su historia en España, hasta perder un millón de usuarios. Mientras tanto Instagram, que nació como espacio para subir fotografías, ha crecido más de un 35%. Algunos analistas apuntan a que los stories, eso que Facebook ha intentado replicar sin el mismo éxito, pueden estar detrás de ese gran éxito del año pasado.

Los números sobre el estado de las redes sociales en 2017 los ha publicado la consultora The Social Media Family, que ha analizado la performance de Facebook, Twitter e Instagram en base a los datos que facilitan las propias empresas. Un informe que analiza las particularidades de cada una en base a parámetros como la edad de los usuarios, el género o la ciudad de la que proceden. Y el que resulta peor parado es, otra vez, Twitter. Sin embargo, esto contrasta con sus resultados económicos, que por primera vez son positivos: ha ganado 91 millones de dólares en el último trimestre del año.

Un millón menos en Facebook

Los números de la red social más utilizada del mundo siguen siendo notables, pero por primera vez caen de un año a otro. Facebook cuenta ahora con 23 millones de usuarios en España, contra los 24 millones del año anterior, lo que supone una caída del 4,16%. En los dos años anteriores la red que convirtió a Zukerberg en multimillonario había crecido a un ritmo de 2 millones de usuarios al año. Unas cifras que son mínimas si se comparan con los datos a nivel global, donde cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en un mundo en el que viven 3.500 millones de personas.

Muy lejos de estas cotas sigue Instagram, a pesar de ser la que más crece. En abril de 2017, la red aseguró que ya tenía 700 millones de usuarios. Sus stories fueron una de las grandes razones de un crecimiento que ha hecho temblar a Snapchat, basada también en las historias instantáneas. En España, pasó de 9,6 millones de usuarios en 2016 a 13 en 2017.

Si Facebook es el espacio social más intergeneracional –tienen casi el mismo peso los usuarios de 18 a 39 años que los mayores de 40–, Instagram es el espacio de los más jóvenes: un 65% de los que la utilizan tienen menos de 39 años. Además, la mayoría de perfiles pertenecen a mujeres.

Twitter: más cuentas, pero menos activas

Doblar la longitud de los mensajes fue la gran apuesta de Twitter en 2017. Algo que le ha dado buenos resultados económicos, aunque los números de usuarios no acompañe. El año pasado, 1,08 millones de usuarios de Twitter eran activos. En 2016 eran 1,4 millones, y en 2015, 1,5. La paradoja es que las cuentas en España no paran de aumentar, aunque la actividad de los tuiteros caiga sin descanso: el 72% de los usuarios no ha tuiteado nada en el último mes.

Twitter tampoco aguanta la comparación con sus competidoras. Por ejemplo, solo el número de perfiles en Madrid muestra la gran diferencia: hay más de 500.000 cuentas registradas (solo 167.000 activas), mientras que Instagram roza los dos millones.