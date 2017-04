Se retira el ruso Guennadi Padalka, el astronauta con más tiempo en espacio

El ruso Guennadi Padalka, el cosmonauta con más tiempo en el espacio exterior con 878 días, ha anunciado su decisión de retirarse, informó el Centro de Preparación de Cosmonautas (CPC).

"Me he visto obligado. Me he cansado de vaguear. No hay perspectivas de volar. Trabajo para mí en el centro (de preparación de cosmonautas) tampoco hay", manifestó Padalka, claramente decepcionado, a la agencia TASS.

Padalka, de 58 años de edad, aseguró que estaba dispuesto a participar en una sexta misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) y llegar a los mil días en el espacio, pero veía que no tenía opciones.

"Es una pena. Siempre me causa tristeza cuando un hombre preparado, experimentado y motivado con una larga carrera abandona las filas" de cosmonautas, comentó Serguéi Krikaliov, director del programa de pilotos de la agencia espacial rusa, Roscosmos.

Precisamente, Padalka superó el 29 de junio de 2015 el récord que ostentaba Krikaliov con 803 días en el espacio al elevarlo a 878 días durante su quinta misión en la plataforma orbital.

"Hemos recibido la solicitud de Guennadi Ivánovich (Padalka) de abandonar las filas (de cosmonautas). Será revisada por la comisión dentro de dos semanas ", dijo por su parte Yuri Lonchakov, jefe del CPC.

Lonchakov, que se retiró en 2013, explicó que en el CPC no consideran "una tragedia" la renuncia de Padalka, ya que en 2017 se seleccionó un nuevo equipo, que incluye "no pocos cosmonautas" que aún no han viajado nunca al cosmos.

Padalka, de 58 años, comparó en su momento la ausencia de mujeres en una tripulación espacial con un matrimonio en el que sus dos integrantes son del mismo sexo.

Héroe de Rusia desde 1999, fue incluido en la lista de candidatos a astronauta en 1991 y viajó por vez primera al espacio en 1998.