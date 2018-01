AM- La residencia de mayores de Mensajeros de Paz en Valdáliga abre con 50 de sus 60 plazas concertadas por el Gobierno

Mensajeros de la Paz, con el padre Ángel a la cabeza, ha inaugurado este jueves en Valdáliga su nueva residencia para personas mayores, una instalación que comenzará a acoger en aproximadamente un mes a los primeros residentes y que, tras nueve años de gestación, inicia su andadura con 50 de sus 60 plazas concertadas por el Gobierno de Cantabria.

Esta residencia, en la que la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Occidente del Padre Ángel ha invertido 3 millones de euros, está ubicada en el barrio La Cocina de la localidad de Roiz (Valdáliga) y nace con el objetivo de convertirse en un "hogar" para sus residentes, en el que sean atendidos con "calidad" y "dignidad" y en el que reciban "cariño", tanto del personal del centro como de sus familiares.

Así lo han deseado en el acto de inauguración el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el propio Padre Ángel, quien ha lamentado que aún no haya una ley para "penar" a los familiares que "no atienden" a los ancianos que están en las residencias, algo que, a su juicio, es una muestra "a veces" de que "no son buenas personas".

De hecho, el Padre Ángel también ha opinado que la pastoral de la Iglesia en su trato a los ancianos también deja "mucho que desear", puesto que "a veces" se les atiende "poco" y como a personas "de tercera".

El Padre Ángel, que ha deseado que esta residencia se convierta en la "Casa del Pueblo", ha agradecido al Gobierno de Cantabria y a Revilla su labor por el bienestar social. "Necesitamos hombre y políticos que de verdad pateen la tierra y estén con las personas", ha dicho.

Revilla también ha elogiado la labor de Mensajeros de la Paz y del Padre Ángel, una persona que, según ha bromeado, siempre está "a la caza y captura de los ricos" para que financien sus proyectos.

Además, ha señalado que el Padre Ángel "tiene más proyectos de este tipo en Cantabria" y le ha garantizado que "siempre" va a contar con el apoyo del Gobierno.

Para el presidente regional, la nueva residencia de Valdáliga "tiene todos los ingredientes para ser un éxito", puesto que "se conjuga una gran instalación con una gran organización como Mensajeros de la Paz".

Al igual que el Padre Ángel, Revilla también se ha referido a la atención a las personas mayores y ha opinado que "el gran reto" que tiene ante sí la sociedad y sus gobiernos es lograr que las personas, que cada vez viven más años por los adelantos de la medicina y la mejor calidad de vida, lo hagan "con dignidad" y no sean tratados como un "estorbo".

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Política Social ha asegurado que el Gobierno de Cantabria está "empeñado" en apostar por la calidad que se dispensa a las personas mayores en los centros residenciales y ha puesto en valor a aquellos en los que se garantiza "la dignidad" y el "buen trato" a los residentes.

Díaz Tezanos ha explicado que en materia social el Gobierno apuesta por un modelo de atención "centrado en la persona", en la que ésta sea el "eje vertebrador" de los servicios que recibe, un modelo que, a su juicio, comparten los responsables de esta nueva residencia, que será gestionada por Mensajeros de la Paz.

La vicepresidenta y consejera ha explicado que el Gobierno pretende "hacer realidad" en las residencias de mayores de la comunidad ese modelo de atención social por el que apuesta y ha recordado que con este objetivo el pasado año puso en marcha un programa de mejora de los centros residenciales, que fue presentado en 24 centros y este año se llevará a otros 34.

Ha explicado que en este programa establece el reconocimiento de cada usuario de las residencias como un ser "singular" y "valioso" al que debe seguir respetándose "su derecho a gestionar su propia vida independientemente de cuál sean sus circunstancias".

Además, se apuesta por que en estos centros cada residente de estos centros tengan designado a un profesional de referencia. También se propone que en este tipo de centros se generen "entornos de vida" en los que tengan especial relevancia para los usuarios la actividad cotidiana.

MEJORA DEL MODELO Y FINANCIACIÓN

Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno de Cantabria, además de tener el "compromiso" de mejorar el modelo de atención, tiene un "compromiso presupuestario".

Así, ha asegurado que en esta legislatura el bipartito regional ha tenido que "reconstruir" el sistema de atención a la dependencia y "recuperar" los niveles de calidad de 2011.

"Y lo estamos haciendo", ha opinado la vicepresidenta, quien, como ejemplo del compromiso del Ejecutivo regional, ha resaltado que en lo que va de legislatura se han creado 404 plazas más para personas dependientes y ha subrayado que en 2018 el sistema de dependencia va a contar con más de 132 millones.

Así, Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "cree" en la Ley de Dependencia y en su financiación, algo que ha contrapuesto con la actuación del Ejecutivo central (PP).

De esta forma, ha recordado que la propia Ley de Dependencia establece que el Gobierno de España debe financiar el 50% del sistema, algo que, según ha señalado, no está haciendo. Según ha explicado, en el caso de Cantabria es el Gobierno regional sostiene sobre sus "espaldas" la financiación del 80% del sistema, algo que, a su juicio, "ni es justo, ni ético, ni legal".

Al margen de esta cuestión, y ya sobre la nueva residencia, Díaz Tezanos se ha felicitado por poder contar en Cantabria con este nueva residencia con una "magníficas" instalaciones y también ha destacado que servirá para generar empleo, sobre todo femenino.

El acto de inauguración de la residencia, ubicada en el barrio La cocina de la localidad de Roiz, ha concentrado a un gran número de personas, entre ellas numerosos representantes de la política cántabra y alcaldes de la zona, entre ellos, el de Valdáliga, Lorenzo González, quien ha recordado que contar con esta nueva instalación ha costado "mucho sudor".

RESIDENCIA

La Residencia de Valdáliga cuenta con 60 plazas (divididas en 36 habitaciones individuales y 12 dobles) y cuenta con todas las instalaciones necesarias (salón comedor, salas de estar, cocinas, etc).

Además, ofrece servicios como enfermería, rehabilitación o escucha y terapia ocupacional.

Se crearán hasta 30 puestos de trabajo directos, en su mayoría de la zona, con la apertura de esta residencia, cuya gestión ganó la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz en el concurso realizado por el Ayuntamiento a finales de 2014.

Fundada y presidida por el padre Ángel García, esta asociación trabaja desde Asturias promoviendo el derecho a una vejez no solo digna, sino activa, y un concepto de residencias como espacios de convivencia remedios contra el desamparo y la soledad. El padre Ángel lidera, además, la ONG Mensajeros de la Paz, que lleva décadas haciendo una llamada de atención sobre las carencias de la población mayor y reivindicando públicamente su valioso papel en la sociedad.