Nadal: Algunos "se lo quieren poner fácil" a los que querrían llevarse el MWC

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado hoy que Barcelona es "imbatible" como sede del Mobile World Congress (MWC), pero ha criticado que "algunos se lo quieren poner fácil" a los que querrían llevárselo a otra ciudad.

En un encuentro con la prensa en el marco del MWC, el ministro ha comparado la situación con la ocurrida tras el brexit, cuando una serie de ciudades se posicionaron para ver si era posible que determinadas cosas que pasan en el Reino Unido pudiesen ir a otros lugares.

"Y no les digo yo que algunas distorsiones no quieran ser aprovechados por otros para que el Mobile deje de estar en Barcelona. Por eso nosotros estamos trabajando todos los días para que el Mobile siga aquí. Creemos que la posición de Barcelona es muy fuerte, es muy difícil de desafiar, pero no cabe duda que algunos lo quieren aprovechar y algunos también se lo quieren poner fácil", ha dicho.

Ha considerado que Barcelona es "imbatible" para tener un Congreso como el de Móviles, con una infraestructuras turística "muy difícil de replicar y un ecosistema tecnológico que no existe en muchos otros sitios.

Lo que tiene que haber es "normalidad institucional", ha considerado y ha opinado que ayer hubo en general una "muy buena sintonía" en casi todo el mundo que estuvo allí y fue muy bien recibido el discurso del rey.

A su juicio, en un país democrático todo el mundo dentro de las reglas puede expresar su opinión, en referencia a las "pocas miles de personas" que ejercieron su derecho a expresar su opinión dentro de los ámbitos que se establecieron para ello.

"Todo lo demás yo creo que sobra. Las instituciones tienen que cumplir adecuadamente su papel. Cada uno puede defender las ideas que quiera defenderlas en un sistema democrático, Hay sitios para hacer determinados planteamientos y sitios para hacer otro tipo de planteamientos", ha dicho.

A su juicio, "lo que ayer tocaba era defender a Barcelona como ciudad tecnológica, como ese hub de primer nivel; defender al Mobile como probablemente el mejor evento tecnológico seguro de Europa y uno de los mejores del mundo y que se siga situando en esta ciudad".

"Y todo el mundo sabrá si hizo bien o no para ese objetivo. Porque lo que corresponde al Gobierno de España, siempre lo hemos puesto el máximo de nuestro empeño para que el Mobile siga siendo lo que es y vaya cada vez a más", ha añadido.

Ha insistido en que "no es el sitio para hacer otro tipo de planteamientos políticos" y ha dicho que esa es la opinión que, por lo menos, tienen desde el Gobierno.