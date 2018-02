Satélite Paz, un nuevo retraso "no excesivamente extraño"

Después de acumular varios contratiempos y retrasos, esta vez ha sido el viento en altura el culpable de que el satélite español Paz no haya podido despegar desde California, un hecho "no excesivamente extraño" en las campañas de lanzamiento que no obstante ha dejado caras de resignación.

Minutos antes de la hora prevista del despegue (15:17 horas peninsular), SpaceX, la empresa propietaria del cohete Falcon 9 en el que se iba y se va a lanzar el satélite Paz, anunció la cancelación del lanzamiento por fuertes vientos en altura.

La nueva previsión es que Paz despegue mañana a esa misma hora desde la base aérea militar estadounidense Vandenberg (California), lo que tendrá que ser confirmado por la compañía en las próximas horas porque se prevén también vientos por encima de los límites.

"Nosotros controlamos la tecnología, pero no el viento ni la meteorología", ha señalado Santiago Bolíbar, presidente del Consejo de Hisdesat, propietaria, operadora y explotadora de Paz.

Bolíbar ha hecho estas declaraciones en un acto en Madrid, en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), convocado para seguir el lanzamiento del primer satélite español de observación de la Tierra (los que hay ahora en el espacio son de telecomunicaciones) y al que ha acudido la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Paz, ha dicho Bolíbar, está compuesto de alta tecnología y en estos casos hay que "minimizar los riesgos: esto es trabajar bien".

En este sentido, SpaceX ha decidido posponer el lanzamiento, "una cosa no excesivamente extraña" en este tipo de campañas.

De forma similar se ha expresado Jose Guillamón, de Airbus Defence & Space España, contratista principal de esta misión, que tiene un coste de 160 millones de euros (incluido lanzamiento).

Se trata, ha apuntado a Efe, de un proceso "normal", aunque admite que hoy había mucha expectación y todo el mundo está deseoso de que Paz despegue y salga todo bien: no se pueden correr riesgos por tener prisa, "eso sería de malos profesionales", ha subrayado.

No obstante, los reunidos en la sede del INTA -ingenieros, investigadores, militares y representantes de las empresas españolas del sector espacial- no han podido ocultar cierta resignación.

Paz, cuyo proyecto se inició en 2007, lleva acumulados varios retrasos, algunos de ellos en los últimos días: primero iba a despegar el 30 de enero, luego el 10 de febrero, el 17, el 18 y hoy.

En los retrasos del 17 y 18 de febrero, Hisdesat informó de que estos aplazamientos se debían a cuestiones técnicas y pruebas adicionales que debía llevar a cabo SpaceX; el satélite y el lanzador están en perfectas condiciones.

Con anterioridad, Paz sufrió un retraso importante en 2015: el despegue estaba previsto con un lanzador del consorcio ruso Kosmotras y se pospuso debido al conflicto entre Rusia y Ucrania a causa de Crimea.

Paz es un satélite español de tecnología radar destinado a cubrir necesidades de defensa y seguridad, pero no solo, también cubrirá otras de carácter civil, pudiendo tomar más de cien imágenes diarias de hasta un metro de resolución, tanto diurnas como nocturnas, con independencia de las condiciones meteorológicas.

Esta disponibilidad de imágenes sin restricciones hace que esta capacidad sea considerara estratégica por el Ministerio de Defensa, según fuentes de Hisdesat, que señalan que en este contexto se espera que Paz tenga actividad relevante como fuente segura de datos para labores de inteligencia, apoyo al despliegue de tropas en el exterior, vigilancia marítima, cartografía o gestión de emergencias.

Paz, con un peso de 1.400 kilogramos, cubrirá un área de más de 300.000 kilómetros cuadrados al día y estará preparado para dar 15 vueltas diarias a la Tierra, a una altura de 514 kilómetros y con una velocidad de siete kilómetros por segundo.

El diseño y fabricación se contrató a la empresa Airbus Defence & Space España (antes EADS Astrium Casa), lo que ha supuesto "una ocasión sin precedentes para la industria española, al ser la primera vez que se asumía en España el reto de construir un satélite de este tamaño y complejidad", apunta Hisdesat.

Ha participado un consorcio de 15 empresas españolas y tres universidades.

Por Noemí G. Gómez