Simeón de Bulgaria expone cartas y documentos de su exilio en España

Simeón de Sajonia-Coburgo, el último monarca de Bulgaria y primer ministro del país entre 2001 y 2005, inauguró hoy en la Agencia Estatal de Archivos en Sofía una muestra con decenas de miles de documentos y cartas acumulados durante sus más de 40 años de exilio en España.

"Estoy muy feliz de que esta exposición tenga lugar. No porque sean documentos que yo he donado, sino porque yo sostengo que hay tener una imagen más clara de la historia, no importa sus episodios y momentos ni si alguien la acepta o le gusta a unos y a otros no", aseguró el ex primer ministro durante la inauguración.

Se trata de la tercera serie de documentos personales que Simeón dona al Estado búlgaro, tras las de las de 2006 y 2009, cuando cedió documentos de su abuelo Fernando I.

El exmonarca destacó la importancia de que los documentos estén en poder del Estado búlgaro y anunció que pronto donará más material de la época en la que fue jefe del Gobierno.

Los documentos exhibidos a partir de hoy y hasta el 27 de octubre forman parte de la correspondencia que el ex primer ministro mantuvo con monarcas e instituciones europeas y con exiliados políticos búlgaros de la época.

"Presentamos la correspondencia que su majestad mantuvo con emigrantes políticos e intelectuales búlgaros que escaparon del régimen comunista", explicaron a Efe fuentes cercanas al ex primer ministro.

Además, hay cartas que intercambió con periodistas, artistas, deportistas, líderes espirituales y también gente común.

Entre lo expuesto hay documentos que muestran la actividad caritativa de la familia real búlgara y la fundación "Rey Boris y Reina Juana" para ayudar a búlgaros en el extranjero y a gente necesitada en Bulgaria durante el comunismo.

Solo entre los años 1955 y 1965 el despacho de Simeón recibió unas 27.000 cartas y se enviaron más de 19.000 respuestas.

Entre estos y otros documentos más antiguos, destaca el original del Manifiesto al Pueblo Búlgaro con motivo de la proclamación como rey de Boris III (el padre de Simeón) el 3 de octubre de 1918, hace hoy 99 años.

Además, hay una foto del encuentro entre Simeón y el papa Juan Pablo II en 1983 durante la entrega a la Santa Sede del Sudario de Turín (la Sábana Santa).

El sudario se guardaba en un armario especial del que solamente dos personas tenían llave, el rey Humberto I de Saboya y el cardenal de Turín.

Simeón de Bulgaria -bisnieto de Humberto I por parte de su madre, Juana de Saboya- fue uno de los tres elegidos para entregar en 1983 la llave al Vaticano.

En la exhibición inaugurada y que lleva el título "En el Exilio", hay también dos cartas que el entonces dictador de España, Francisco Franco, envió a Simeón con motivo de su matrimonio con Margarita Gómez Acebo en 1962.

Otros documentos reflejan los esfuerzos de Simeón para unir la inmigración búlgara durante sus más de 40 años de exilio en España.

La exposición termina con documentos y fotos de la primera visita realizada por Simeón a Bulgaria en 1996, siete años después del fin de la dictadura comunista en el país balcánico.

Simeón celebró el pasado 16 de junio su 80 cumpleaños con una recepción en el Palacio de Vrana, su residencia oficial en Sofía.

A esta fiesta acudieron todos sus hijos y medio millar de invitados, entre ellos, miembros de la realeza europea.

Simeón de Sajonia-Coburgo, hijo y nieto de reyes, subió al trono de Bulgaria en 1943 con tan solo 6 años de edad, tras la muerte de su padre, Boris III.

Hasta hoy mantiene estrechas relaciones con España, país en el que se exilió en 1951 después de que en 1946 el régimen comunista organizase un referéndum que proclamó la República en Bulgaria.

En el año 2001, después de ganar las elecciones generales y ser proclamado primer ministro, el exmonarca volvió a instalarse en Bulgaria.

Por Vladislav Punchev