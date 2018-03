Telegram deja de funcionar en Europa momentáneamente por problemas de servicio

El servicio de mensajería instantáneo Telegram ha dejado de funcionar desde esta mañana de lunes.

Según han reportado los propios desarrolladores en su cuenta oficial de Twitter, el servicio se encuentra suspendido en Europa, norte de África y Oriente Medio.

La compañía pide "paciencia por favor": "Tenemos todas las manos ocupadas trabajando en ello para restablecerlo cuanto antes".

Some of our users in Europe and the MENA region are currently experiencing connection issues. Please hang on, we have all hands on deck to bring you back soon!