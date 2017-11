Twitter censura las búsquedas del término "bisexual" y las aprueba poco después

Varios usuarios de Twitter denunciaron, a principios de esta semana, que la red social no permitía hacer búsquedas en las que se incluyera la palabra "bisexual". Mejor dicho, sí permitía la búsqueda pero no mostraba ningún resultado. Ante las quejas, la cuenta oficial de la compañía respondió de manera solemne:

"Hemos identificado un error con ciertos términos de búsqueda. Pedimos disculpas por esto. Estamos trabajando rápido para resolverlo y actualizarlo rápidamente", dijeron. Fue la única palabra censurada.

La compañía explica que utiliza términos que a veces aparecen junto a contenido adulto para identificar así el material sensible. Sin embargo, desde que muchos de estos términos no son problemáticos por sí mismos, Twitter necesita contextualizarlos con otros indicadores. Según ellos, esa lista de términos está "desactualizada, sin mantenimiento e incluye términos de manera incorrecta que al principio fueron usados en contextos no sensibles".

El resultado fue que varios tuits fueran identificados incorrectamente como portadores de "contenidos sensible". Twitter asegura haber corregido ya el fallo y promete más cambios en 24 horas.