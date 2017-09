Las 'apps' que tienen acceso a tus fotos saben de dónde vienes y adonde vas

Con cada permiso que otorgamos a una aplicación revelamos una capa de nuestra privacidad. It's in the metadata darling, podría decirse. Y ahora viene un desarrollador de sistemas de Apple a demostrarlo gracias, precisamente, a una app de su creación.

Se llama Felix Krause y es uno de los miles de programadores de iOS, el sistema operativo de los iPhone. Ha descubierto cómo, gracias a los metadatos de una fotografía, una app cualquiera puede saber la ubicación donde fue realizada y casi con toda seguridad, la localización del usuario.

"Si una app consigue permiso para acceder a la galería de fotos, entonces conseguirá acceso completo a los metadatos de la foto además, incluyendo la localización exacta, dice Krause. Para demostrarlo, asegura haber construido "el primer prototipo en menos de una hora".

📍 Any app gets complete access to where you've been the last years within a second, when you grant access to photos https://t.co/cLAMzibRrj pic.twitter.com/vRaUxdAxds