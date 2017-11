Un empleado de Twitter desactiva la cuenta de Trump en su último día de trabajo

Era su último día de trabajo y lo aprovechó para arrebatar durante 11 minutos una de las herramientas favoritas del presidente Trump. Un empleado de Twitter desactivó este jueves la cuenta personal del presidente de EEUU en su último día de trabajo, según reconoció la compañía. La cuenta de Trump ( @realdonaldtrump) estuvo inactiva durante cerca de 11 minutos.

En un principio, Twitter había achacado a "un error humano" el cierre "inadvertido" de la cuenta del presidente, pero después reconoció que la desactivación "la hizo un empleado de atención al cliente en su último día de trabajo".

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF