El primer mapa genético del elefante confirma 2 especies distintas en África

El primer mapa del genoma de la familia "Elephantidae", trabajo en el que ha colaborado la universidad australiana de Adelaide, resuelve uno de los debates científicos actuales al confirmar la existencia de dos especies de elefantes africanos, en vez de una.

El elefante africano de la sabana (Loxodonta africana) y el elefante africano del bosque (Loxodonta cyclotis) vivieron 500.000 años en "aislamiento completo" en el pasado, señala el estudio dirigido por Harvard y publicado en la revista "Proceedings of the Naciontal Academy of Sciencies".

La especie del elefante asiático (Elephas maximus) completa la familia de mamíferos placentarios del orden Proboscidea.

El trabajo también constató que en el pasado hubo numerosos cruces entre elefantes, mastodontes y mamuts.

Los investigadores emplearon una forma innovadora de marcador de DNA que ha permitido descubrir un nuevo modelo para reconstruir la evolución de las relaciones entre especies que, según sus autores, será de "valor incalculable" en la reconstrucción de la evolución de otros animales.

Respecto a la familia "Elephantidae", "el resultado más sorprendente fue el grado de cruces entre especies. Realmente no nos esperábamos un intercambio de genes entre mamuts, mastodontes y los antepasados de los elefantes modernos", dijo el profesor David Adelson, director del departamento de Bioinformatica de la Universidad de Adelaide, en un comunicado.

"Nuestros resultados muestran cruces frecuentes", añadió el científico que participó en el pasado en el mapeo genético de la vaca y del caballo.