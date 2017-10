La inmersión virtual conquista la mayor feria de videojuegos de Latinoamérica

Las tecnologías de inmersión en situaciones de la vida real, bandas sonoras en directo y miles de usuarios exploran las novedades de la décima edición del "Brasil Game Show" (BGS), la mayor feria de videojuegos de Latinoamérica, que empezó hoy en Sao Paulo.

Miles de personas de varios puntos del país suramericano podrán experimentar hasta el domingo las últimas novedades en el mundo de los videojuegos y cambiar los controles analógicos para introducirse directamente en una vida ficticia.

Ahora se puede conducir desde dentro de un chasis fabricado para la ocasión o disparar digitalmente a través de un gatillo.

En este sentido, el destaque de esta edición fueron los juegos de realidad virtual, los cuales vienen ganando presencia en los últimos tiempos y que este año fueron de nuevo el principal atractivo para la mayoría de los participantes.

A pesar de que el público joven es el más asiduo en este tipo de eventos, a la feria acudieron usuarios de videojuegos de distintas edades, entre ellos el productor gráfico Paulo Henrique Machado, de 50 años, que sufre poliomielitis desde que tenía un año.

Vino al evento en ambulancia y recorre los expositores postrado en una cama de hospital.

"Soy un viciado en los videojuegos, pues me proporcionan un universo en el cual puedo vivir. Allí corro, conozco diferentes lugares, me siento como los personajes del filme Avatar y, claro no existe el juego perfecto, pero son una distracción para mí, pues la vida hospital a veces cansa", contó Machado, que vive en el Hospital de las Clínicas de Sao Paulo.

Por causa de la parálisis infantil, Machado aprendió a leer, recibió formación hasta las 17 años y actualmente trabaja con series de televisión y computación desde la habitación del hospital, donde disfruta con sus 18 videojuegos.

Los deportes electrónicos también llamaron la atención de los asistentes. Uno de ellos, el "League of Legends" (Liga de Leyendas), reúne jugadores para un campeonato que tendrá lugar estos días entre varios equipos clasificados de distintos estados brasileños.

"Nuestro equipo entrena junto hace un año y medio y es muy importante que los juegos electrónicos sean introducidos poco a poco en el ámbito universitario", cuenta el jugador Max Souza, que vino del estado de Minas Gerais (sudeste) para competir.

Para Souza, los deportes electrónicos crecen "tanto como los deportes tradicionales, entre ellos el fútbol, el baloncesto, y es un elemento de integración y motivación de la misma forma", solo que cambiando la plataforma, que es electrónica.

Por la "Brasil Game Show" se van a pasear celebridades del sector, como youtubers y streamers especialistas en el área, representantes de las principales marcas de la industria y creadores de videojuegos.

El más esperado es el creador de la saga Metal Gear Solid, Hideo Kojima, considerado una leyenda viva del sector por mezclar los desafíos de los juegos con una narrativa cinematográfica envolvente, según los seguidores.

En la edición del año pasado más de 300.000 personas acudieron al Expo Center Norte de Sao Paulo para probar las novedades de la industria y para este año la expectativa es pasar esa cifra en los cinco días que durará el evento.

La BGS es importante para el mercado brasileño ya que es escogida como escenario para la presentación de cerca del 80 % de los productos del sector en el país, que los usuarios pueden probar antes de ser puestos a la venta.