Las instituciones destacan los valores de la ciencia y la convivencia

La entrega de los Premios Jaime I en la Lonja de València ha servido para destacar los valores de la ciencia y seguir creciendo como país, y para reivindicar las razones frente a la confrontación de emociones para mejorar la convivencia.

La reina Letizia ha presidido en la Lonja de València el acto de entrega de los Premios Rey Jaime I, que en su vigésimo novena edición han premiado a Fernando Martín en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía, Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna Maria Travaset en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín en Emprendedor.

La mayoría de los galardones han recaído en este año en mujeres, según ha destacado el vicepresidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA), convocante de los premios, Vicente Boluda, quien ha tenido un recuerdo para la esposa de Santiago Grisolía, la también investigadora Frances Thompson, fallecida recientemente.

La reina Letizia ha asegurado que España es una tierra de hombres y mujeres "capaces", de ciudadanos "dispuestos a mejorar y a convivir en torno a los mejores valores".

Aunque estaba previsto que el acto estuviera presidido por los Reyes, la situación de Cataluña ha motivado que finalmente haya sido la reina quien ha entregado los premios, dotados con 100.000 euros en cada una de sus seis categorías. Doña Letizia ha señalado que don Felipe le ha pedido que trasladara "todo su cariño y afecto. Le hubiera encantado estar hoy aquí".

"El conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura, la innovación, es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como un país en una España mejor y más justa", ha señalado la reina, quien durante su intervención ha intercalado frases en valenciano.

Doña Letizia ha explicado algunos de los logros de los premiados y ha destacado que los galardonados hayan expresado su deseo de "emplear la dotación del galardón para mejorar el contrato de algún becario, en arreglar el laboratorio o reinvertir lo ganado en seguir haciendo ciencia, en continuar investigando, en no dejar de emprender".

Ha agradecido a los valencianos su compromiso con el espíritu emprendedor, con el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, y ha subrayado que la valenciana es una comunidad "decidida a avanzar para fortalecer, entre todos, nuestro país".

En su intervención, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la ciencia es el "mejor antídoto" contra el "fanatismo" y ha instado a aprender de sus protagonistas y a aceptar "la diversidad en un marco de igualdad para todas las personas".

"Ninguna verdad de parte es definitiva y, por tanto, jamás se puede justificar la ruptura de la convivencia", ha señalado Puig, quien ha añadido que los valencianos quieren "reivindicar un país de razones, frente a la confrontación de emociones".

Según el president, tras los científicos "no solo se encuentra la clave de cualquier progreso, sino también los mejores atributos de un país socialmente avanzado", y ha destacado que la ciencia "representa el conocimiento que supera las fronteras".

En nombre de los premiados, Carmen Herrero, Premio Jaime I de Economía, ha asegurado que un país que no investiga, no innova, no crea producto y no es capaz de ponerlo en el mercado tiene "las puertas cerradas" al porvenir.

Ha destacado la importancia de la financiación necesaria para llevar adelante la investigación, que ha resultado afectada por los recortes en financiación pública doblemente: por una parte por la reducción efectiva de los presupuestos, y por otra, por la falta de criterios en su distribución.

Para el alcalde de València, Joan Ribó, la excelencia científica necesita de financiación pública pero también de iniciativas privadas que la hagan competitiva.

El vicepresidente de la FVEA, Vicente Boluda, también se ha referido a la situación de España y ha asegurado que, aunque vivimos "tiempos turbulentos", "no hay un desafío o retos al que no podamos dar respuesta si estamos unidos".

Al finalizar el acto, la reina ha sido aplaudida y vitoreada por decenas de personas que esperaban a la salida de la Lonja.