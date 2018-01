Los cinco videojuegos imprescindibles de 2018

"God Of War (2018)", "Read Dead Redempetion 2" o "The Last Of Us 2", son algunos de los lanzamientos que llegarán en 2018, año en el que la Nintendo Switch cumplirá un año en el mercado y que lleva más de diez millones de unidades vendidas.

Este 2018 los amantes del videojuego tendrán la oportunidad de hacerse con las secuelas de algunos de los títulos más queridos por los jugadores, desde la continuación de una nueva y esperada entrega de vaqueros en el lejano oeste, hasta una aventura de supervivencia en medio de un apocalipsis de muertos vivientes.

"God Of War (2018)", la quinta entrega de las aventuras de Kratos, que tras vengarse de padre Zeus y los dioses olímpicos, vive ahora con su hijo Atreus en una tierra hostil habitada por feroces criaturas y a merced de los dioses, pero esta vez de la mitología nórdica.

Si la anterior propuesta sumerge al jugador en el frío escandinavo, la desarrolladora Rockstar propone algo totalmente distinto en el esperado videojuego de acción y aventura de mundo abierto "Red Dead Redemption 2", la secuela del título de vaqueros del lejano oeste que sigue los pasos del intrépido John Marston.

También en un mundo abierto pero con la polémica de las sectas norteamericanas como telón de fondo, "Far Cry 5" propone una feroz lucha entre predicadores fundamentalistas y los restantes residentes del ficticio condado de Hope, Montana, donde el jugador encarna al alguacil del pueblo que deberá poner fin al tiránico culto de "los Heraldos".

En plena era de la robótica y la Inteligencia Artificial, "Detroit: Become Human" será un lanzamiento en exclusiva para PS4 que sumergirá al jugador en un futuro no muy lejano en el que los androides han adoptado conciencia de sí mismos y desarrollado sentimientos, lo que convierte a esta aventura gráfica de acción en un título prometedor con un gran componente cinematográfico.

Como todo tiempo pasado fue mejor, la vuelta a los orígenes de la lucha en 2D (y medio) con rigurosa fidelidad al anime y unas cuidadas animaciones, es el envoltorio de "Dragon Ball FighterZ", basado en la ya atemporal franquicia nipona Dragon Ball.

Desde que en marzo de 2017 saliera al mercado, la Nintendo Switch ha vendido más de diez millones de unidades impulsada por el lanzamiento de títulos tan populares como "Super Mario Odissey" y "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Sin tener las cifras definitivas de la temporada navideña, en el caso de Sony, PS4 fue la consola más vendida de 2017 superando ya los 69 millones de consolas vendidas en todo el mundo; por su parte, Xbox One ha alcanzado un acumulado de 34 millones de unidades.