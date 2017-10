Los templos privados de la cocina vasca se abren en "The Txoko Experience"

Cuatro narradores de excepción, los cocineros Josean Alija, Elena Arzak, Aitor Arregi y Víctor Arguinzoniz abrirán las puertas de los templos privados de la cocina vasca en el documental "The Txoko Experience", que mostrará cómo se respeta el producto autóctono y se vive la gastronomía en Euskadi.

La producción, que se estrenará el 9 de octubre en el Congreso Internacional de Gastronomía San Sebastian Gastronomika para presentarse después en el Culinary Institute of America de Nueva York, está dirigida por Yuri Morejón, politólogo vizcaíno afincado en Estados Unidos.

"En el País Vasco, todo gira en torno a la comida -destaca hoy Morejón en una nota-. Si hay un elemento distintivo y al mismo tiempo enigmático de la gastronomía vasca, son sin duda los txokos y las sociedades".

Por ello se ha escogido estos "templos privados de la cocina tradicional vasca que enamoran por su calidez, ambiente y gran respeto al producto" para "mostrar al mundo la manera en que los vascos disfrutamos alrededor de la cocina".

En este "viaje a la esencia de la gastronomía vasca" de 50 minutos también se adentra al espectador a las cocinas de cuatro estandartes de la alta cocina vasca: Josean Alija (Nerua Guggenheim Bilbao), Elena Arzak (Arzak), Aitor Arregi (Elkano) y Víctor Arguinzoniz (Asador Etxebarri), todos ellos con estrellas Michelin, que ejercerán también como narradores.

Productos como las conservas de pescado, el queso Idiazabal, el txakoli, los vinos de Rioja Alavesa o los dulces artesanales vascos se mostrarán a la audiencia en este documental, rodado en inglés y castellano, que cuenta también con la participación del periodista gastronómico Mikel Iturriaga (El Comidista) y destacados conocedores de la gastronomía de Euskadi.

"The Txoko Experience" llegará a las pantallas internacionales como antesala a la celebración en Bilbao de la gala de The World's 50 Best Restaurants 2018, que por primera vez se celebrará en España.