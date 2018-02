El traje que abraza el feminismo, ahora vestido por los periodistas

El traje de chaqueta que muestra atributos femeninos pintados a brocha, obra del artista Ernesto Artillo, ha sido elegido hoy como vestimenta por algunos periodistas que, a pie de obra de la alfombra roja de los Premios Goya, se suman así a la reivindicación por la igualdad entre mujeres y hombres.

"No quiero que sea un traje elitista", ha explicado hoy a EFE Ernesto Artillo, quien desea que "los periodistas formen parte de este proyecto que lucha por la igualdad de la mujer".

En la 32 edición de los Premios Goya, la campaña "La mujer que llevo dentro" se ha visto en "otro registro", apunta este artista malagueño, que reconoce que no le gustaría que este traje se convirtiera en un "icono de moda".

Este sastre "no es una herramienta estética", asegura Artillo, que dice que no le gustaría que nadie lo luciera, "si no siente lo que lleva dentro".

La idea surgió tras salir a la calle el propio Artillo con el primer traje y descubrir que el estilismo despertaba un mensaje muy "potente y directo" que invitaba a hablar. "Aluciné viendo las reacciones de la gente, viendo cómo me miraba a los genitales, al pecho y al culo".

Sintió en su piel como se siente las mujeres "al ser miradas" y tras la experiencia, este fotógrafo comenzó el proyecto con un reportaje en el que participaron artistas como Carmen Calvo, Grande-Marlaska, Benjamín Prado o Miriam Giovanelli, entre otros.

Artillo tiene muy claro que el machismo "no se negocia, se interviene", y que su discurso "no es pasajero", va a seguir trabajando y reivindicando el feminismo como sucedió en recientemente en la alfombra roja de los Premios Feroz cuando lo lucieron los actores Alba Flores, Brays Efe, Bárbara Santa, Jorge Buquet y Gemma Galán.