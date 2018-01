La última novela de Isabel Allende buscará saltar al cine en la Berlinale

"Más allá del invierno" (In the midst of Winter), la última novela de la escritora chilena Isabel Allende, es uno de los doce libros que se presentarán en la próxima Berlinale por su potencial para ser llevados a la gran pantalla.

La organización del festival internacional de cine de Berlín publicó hoy en un comunicado los nombres de las doce obras seleccionadas para la sección "Libros en la Berlinale" de la edición de este año, que se celebra entre el 15 y el 25 de febrero.

Se trata de "doce obras literarias nuevas e inusuales que pueden ser convertidas en películas" y que serán presentadas en un acto el 19 de febrero que trata de conectar a productores cinematográficos con los propietarios de los derechos de estos libros.

Además de la novela de Allende en este acto se presentará "Fake Metal Jacket" de Sven Recker, "The Other Amsterdam" de Dato Turashvili, "The Million Kroner Kindness Competition" de Arnfinn Kolerud y "#egoland" de Michael Nast.

Asimismo, se promocionarán las obras "Bakhita" de Véronique Olmi, "Magda" de Mazarine Pingeot, "The Girl in the Tree" de Sebnem Isigüzel, "Where the Missing Go" de Emma Rowley, "Martha's Dance" de Tom Saller, "Hitler's Feast" de Rosella Postorino y "Captain Horror's Island" de Rodoula Pappa.

Estos doce títulos se han seleccionado de entre 150 candidaturas procedentes de 30 países.