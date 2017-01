El vendedor que repartió 28 millones: Me dicen que les he arreglado la vida

El vendedor de cupones que repartió íntegro en Alcoy (Alicante) el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE, por un montante de 28 millones de euros, ha relatado que muchos de los agraciados le han dado las gracias y le han explicado que les ha "arreglado la vida".

Este agente vendedor, Javier Ramírez Barceló, que 24 horas después del sorteo todavía vive entre brindis y abrazos, repartió entre clientes de cafeterías y peluquerías alcoyanas 70 series agraciadas con 400.000 euros cada una.

En declaraciones a Efe, Ramírez Barceló ha relatado hoy que ha visto a numerosos agraciados por la calle y en las cafeterías donde vendió cupones.

"Me han llamado hasta por teléfono. Me dicen que les he arreglado la vida, que van a hacer todos los pagos que tienen pendientes y que muchas gracias", ha señalado.

Debido a que el número premiado, el 49.723, termina con las dos cifras que conforman la festividad del patrón local de Alcoy, San Jorge, el vendedor cree que el resultado del sorteo "seguro servirá para que alguno se apunte para salir a fiestas en el año que entra".

De hecho, "el patrón, el 23, Sant Jordi", ha sido el reclamo que le ha servido a Javier para vender íntegras las 70 series.

Una de las afortunadas, Manoli Alcaide, ha arropado al vendedor en una cafeterías donde más ha tocado, 'Goya', y ha relatado que el premio "no se puede explicar".

"Es algo que siempre te pones en la mente, por si toca, pero es algo demasiado grande, no lo puedes pensar. Ayer estuvimos todo el día llorando, llorar, reírte, decirlo a toda la familia...", ha comentado.

El marido de Manoli compró el último cupón que quedaba en la cafetería el día de Nochevieja por la tarde.

Por su parte, el dueño de la cafetería Goya, Ángel García, ha contado que fue una sorpresa tras el intenso trabajo en la noche de final de año.

"Me enteré cuando estaba recién levantado: me llamó un cliente y me vine enseguida a recoger los cupones", ha confesado.

El establecimiento tiene a disposición de los clientes habitualmente cupones de Javier porque, según Ángel, "es un buen chaval".

Tras la alegría, este lunes, sin embargo ha sido un día de trabajo normal: "Hemos servido los desayunos habituales a nuestra clientela, y nada, a trabajar, porque es una alegría pero hay que continuar, que nos quedan unos cuantos años".

El director de la delegación en Alcoy de la ONCE, José Gisbert, ha asegurado que se trata del mayor premio que reparte la institución en la localidad.

"Que yo recuerde, y me quedan pocos días para cumplir 30 años como director, es el más grande. Veintiocho millones de euros son aproximadamente 4.700 millones de las antiguas pesetas, que es increíble", ha subrayado.