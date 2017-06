Un poema visual y sonoro abrirá el 52 Jazzaldia, que premiará a Charles Lloyd

Un espectáculo que aúna imágenes y 400 años de música abrirá el próximo 20 de julio en la playa de La Zurriola el 52 Festival de Jazz de San Sebastián, que en esta edición entregará su premio Donostiako Jazzaldia a Charles Lloyd, uno de los grandes saxofonistas del género.

Será una apertura especial, que desplazará a la segunda jornada la tradicional Jazz Band Ball inaugural, cuyo nutrido cartel seguirá llamando a la fiesta en las terrazas del Kursaal y en el Escenario Verde de la playa, donde actuará The Pretenders.

Poem of a Cell: Triptych of Love and Ectasy es el nombre de la producción que el Heineken Jazzaldia ha contratado para el día 20, impulsada por el alemán Stefan Winter, artista sonoro y productor de discos exquisitos de jazz, que ha elegido tres poemas -del judaísmo, el cristianismo y el islam- para dar forma a una propuesta que clama por el amor y la igualdad.

"El Cantar de los Cantares" del Tanaj (la Biblia hebrea), "La luz que fluye de la Divinidad", de la monja cisterciense Matilde de Magdeburgo, y "Unidad con lo divino", de la mística sufí Rabi'a de Basora, han sido los textos elegidos por Winter, que ha contado con 250 músicos de todo el mundo.

Uri Caine, Mark Helias, Clarence Penn, Barbara Walker, Joachim Badenhorst, Fumio Yasuda y Rajab Suleiman son algunos de los que han participado en un proyecto en el que tienen cabida tanto las composiciones del Renacimiento o el Barroco como las contemporáneas.

Caine, viejo conocido del Festival, será uno de los que estará en San Sebastián junto a otras 60 destacadas figuras del jazz, la música étnica, la coral y la clásica. Entre ellos, también el conjunto español Forma Antiva.

Les acompañarán un centenar de voluntarios donostiarras, que podrán dirigirse ya a la organización y después participar en los ensayos.

La película que acompaña a este espectáculo de 138 minutos de duración se proyectará el 16 de julio en el Festival de Cine de Zanzíbar, pero el estreno completo de la obra se producirá en San Sebastián, tras lo cual "Poem of A Cell" llegará a partir del otoño y hasta mediados de 2018 a Haifa (Israel), Múnich y Düsseldorf (Alemania), Burdeos (Francia) y quizá Estambul (Turquía).

Su presentación ha tenido lugar hoy en el teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana, donde el director del Festival, Miguel Martín, ha hablado del programa de la próxima edición como de "uno de los más brillantes de la enorme trayectoria" del Jazzaldia, con 120 conciertos y grandes figuras como Kamasi Washington, se estrenará el mes de julio en el Festival de Jazz de San Sebastián, que recibirá también a grandes figuras como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Abdullah Ibrahim y Brian Ferry.

Charles Lloyd se encuentra entre ellos, un músico que fue testigo de la entrega del premio Donostiako Jazzaldia a Elvin Jones en 2002 y que, según ha manifestado a los responsables del Festival, recibirá con una "particular ilusión" el suyo el día 22 en la Plaza de la Trinidad.

El acto ha concluido con la firma del convenio por el que Heineken renueva su vinculación del Festival por dos años más, 2018 y 2019.