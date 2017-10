Admesos els recursos de Sanitat i el Cermi contra l’anul·lació de les ajudes al copagament farmacèutic

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admés a tràmit els recursos de cassació presentats per la Conselleria de Sanitat i pel Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) contra l’anul·lació del decret d’ajudes per a compensar el copagament farmacèutic aprovat per la Generalitat l’any 2016.

L’Advocacia de l’Estat va denunciar aquestes subvencions perquè entenia que xocaven contra la llei aprovada pel Govern central l’any 2012, segons la qual s’establien aquests recàrrecs als productes farmacèutics i ortoprotètics tant a pensionistes com a discapacitats.

El TSJCV li va donar la raó i va anul·lar els decrets d’ajudes del Consell perquè no quedava clar que els beneficiaris estigueren en situació de necessitat, encara que no va tenir cap efecte sobre ells, ja que la sentència judicial es va produir el mes de juliol passat i les ajudes del 2016 ja estaven donades.

Ara, el Tribunal valencià ha admés a tràmit el recurs de cassació del Cermi i de la Conselleria de Sanitat i ha emplaçat les parts "perquè compareguen dins del termini de trenta dies davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem".

Sobre això, el president del Cermi a la Comunitat, Luis Vaño, ha comentat que n’estan "satisfets", ja que no és habitual que prosperen els recursos de cassació, "llevat que estiguen molt justificats i ben argumentats".

Vaño ha explicat que en el seu recurs van al·legar que "les persones discapacitades ja porten implícites una falta de recursos econòmics per la seua pròpia discapacitat per a accedir a medicaments per a crònics".

Per la seua banda, fonts de Sanitat han comentat que no tenen constància que el Govern haja recorregut també contra el decret del 2017, les ajudes del qual estan donant-se amb normalitat, i treballa ja en el de l’any que ve, les bases del qual poden incloure algun canvi per a afinar més els requisits econòmics, tot i que entenen que en les bases queda clar que els beneficiaris són pensionistes i discapacitats amb rendes inferiors a 18.000 euros.

La Conselleria ha destacat que, des que van entrar en vigor les ajudes l’any 2016, se n’han beneficiat 1,08 milions de persones en tota la Comunitat Valenciana.

D’elles, 735.825 són pensionistes amb rendes baixes, 237.912 són menors associats a targetes sanitàries de progenitors amb rendes baixes i 106.387 són persones amb diversitat funcional.

L’Estat, també contra la sanitat universal

Des de Sanitat han lamentat l’interés del Govern d’Espanya de bloquejar les iniciatives desplegades per la Generalitat encaminades a la devolució dels drets sanitaris arrabassats pels governs del PP no sols amb el recurs per a frenar les ajudes davant del copagament, sinó amb el presentat contra la universalitat de l’atenció sanitària, avalat pel Tribunal Constitucional en una interlocutòria contrària a la suspensió cautelar sol·licitada pel Govern.

Per això, la Conselleria insisteix en la derogació del Reial decret 16/2012, la mesura a través de la qual el Govern de Mariano Rajoy va introduir els copagaments entre pensionistes o l’exclusió sanitària a migrants en situació irregular.