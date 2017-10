L'Agrupació de Falles del Carme abandona la Interagrupació

L'Agrupació de Falles del Barri del Carme que engloba 12 comissions d'aquest cèntric barri ha aprovat la seua eixida de la Interagrupació de Falles.

Encara que la reunió en la qual es va adoptar aquesta decisió es va produir aquest dilluns, després de la polèmica presència del president de l'organisme, Jesús Hernández, en la protesta del 9 d'Octubre que va acabar amb agressions de grups d'ultradreta a diversos manifestants, des de l'entitat han assegurat que la seua eixida "no té res a veure amb aquests fets", sinó que és deguda a discrepàncies "estrictament falleres".

De fet, el seu president, Toni Villena, ha explicat que "cadascú en el seu temps lliure pot fer el que considere".

Qui sí va presentar la seua dimissió per aquests fets va ser el secretari de l'entitat, Pepe Ynat, que va explicar que se sentia dolgut "per donar cara a l'exterior aqueixa imatge del món faller, ja que Jesús representa al 95% de les falles i no devia d'haver estat allí".

Villena ha comentat que la causa principal per la qual han abandonat la Interagrupación és "l'incompliment dels estatuts i del reglament intern de l'organisme".

Sobre aquest tema, ha afegit que les discrepàncies amb la Interagrupació en aquest sentit vénen "des de fa un any", quan van enviar a la directiva "una carta per a expressar el desacord amb la seua forma d'actuar en determinats aspectes".

Encara que el dirigent d'aquesta Agrupació ha preferit no entrar en els detalls, sí que ha explicat que, al seu parer, "les agrupacions no estan per a barallar temes relacionats amb Junta Central Fallera (JCF), això és cosa dels delegats de sector, el cavall de batalla hauria de ser, per exemple, lluitar per aconseguir facilitats per a organitzar actes culturals i fallers".

En aquest sentit, Villena ha explicat que és de vital importància la modificació que s'està duent a terme de l'ordenança de Via Pública: "En el nostre barri, que és Zona Acústicament Saturada (ZAS), no podem ni fer una Nit d'Albaes o, per exemple, tenim molts problemes de mobilitat perquè el 95% dels fallers viuen fora del barri; per a tots aquests temes entenem que hauria d'estar la Interagrupación, no per a baralles amb la JCF".

I és que, la relació entre tots dos organismes ha estat marcada per la polèmica en els últims temps, fins al punt que el president de JCF i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, va anunciar el passat mes de juny, després d'un enfrontament amb la Interagrupacin a compte de l'enquesta sociològica realitzada al món faller, que deixaria de presidir les assemblees de presidents i el ple de JCF amb l'objectiu que aquests fòrums no es convertiren en objecte de debats polítics aliens a les Falles.