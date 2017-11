Alfonso Rus fa d’Alfonso Rus: corrupte i sense propòsit d’esmena

“Aquesta comissió és com un circ”. La frase és de José Juan Zaplana. El diputat popular, dirigint-se a la resta dels partits, ha descrit sense voler la sessió d’aquest dilluns en les Corts Valencianes en què ha reaparegut Alfonso Rus. L’expresident de la Diputació de València, antic diputat de la cambra, ha tornat per comparéixer en la investigació de l’empresa pública Ciegsa, responsable de mil milions de sobrecostos en la construcció de col·legis que van repercutir en els comptes de la Generalitat.

Alfonso Rus ha tornat sent Alfonso Rus, sense propòsit d’esmena. Fent el pallasso: “Ho contaria, però després el meu advocat em pega” o “està pegant-me puntellons davall la taula”, deia per esquivar les preguntes dels diputats sobre les seues implicacions en casos judicialitzats. I, en part, fa la sensació que ho ha aconseguit.

Sobre Ciegsa, el cas que ocupa la investigació, l’exdirigent popular, imputat per corrupció, ha insistit que ell només era alcalde de Xàtiva en l’època que s’analitza. “Jo no sé on està Ciegsa, ni hi he anat mai, ni conec ningú”, ha defensat. “Només hi anava el meu regidor i perquè ens construïren els col·legis, com a bon alcalde”, ha insistit després.

Preguntat pels treballadors zombis –els contractats que no anaven a treballar– ha negat que tinguera res a veure-hi, i ha ironitzat que ell “en la Diputació era un Superman, però a [controlar] tant no arribava”. “No diré jo que són uns zombis, però no els he vist mai per la Diputació”, ha afegit Rus, en referència a Imelsa, empresa pública per la gestió corrupta de la qual està acusat, i ha insistit: “no diré jo que no devien treballar; de segur que anaven. On? No ho sé, però cobraven, de segur”.

No era d’estranyar que la resta de causes obertes que envolten l’expresident de la corporació valenciana l’esguitaren durant la comissió. Imelsa i el presumpte finançament il·legal del PP han estat les més repetides, amb Marcos Benvanent –el ionqui dels diners– i el presumpte recaptador del PP, com a protagonistes. Per a Rus, Benavent és, sens dubte, un traïdor. “Em van pegar la punyalada”, ha repetit diverses vegades, i després ha apuntat que les gravacions en què apareix el seu nom –el famós “mil, dos mil... dos milions de peles”– són un muntatge evident als seus ulls.

Les acusacions de la seua implicació en la desviació de fons li pesen, però Rus ha defensat la seua honradesa en tot moment. “En ma casa m’han ensenyat a ser honrat. Jo robaria per la meua família si estigueren morint-se, però, per un partit?, van apanyats”, ha descrit. “Mai no he cobrat comissions i el PP no m’ha ensenyat a cobrar-ne”, ha insistit. No en necessitava, assegura. “Jo tenia als 30 un Porsche, als 35 un Ferrari i un Mercedes”, “Jo ja era ric”, abans d’entrar en política. L’UCO “dirà el que vulga, ja em defensaré, jo no he cobrat mai comissions”. I ha advertit: “si algun dia em dóna un infart, algú tindrà responsabilitat moral sobre el que ha dit de mi”.

L’exdiputat ha tingut paraules fins i tot per al mort fa poc humorista Chiquito de la Calzada, que ha utilitzat per a descriure la seua eixida de la política –de la institucional, ja que un personatge com Rus rares vegades deixa de fer política–. Quan va aguaitar la sospita “em van dir “hasta luego, Lucas”. Sobre les campanyes electorals, ha defensat l’austeritat en el partit provincial mentre el presidia, perquè ells mateixos “tiraven el córner, remataven i es posaven de porters”, i ha criticat que ara hi ha partits que en campanya es gasten “el que tenien i, alguns, el que no tenien”.