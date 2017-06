Andrés Perelló sobre las primarias: "No hay nada que altere la convivencia normal ni pasa nada extraordinario"

El secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, el valenciano Andrés Perelló, ha asegurado este miércoles, sobre las primarias en el PSPV, que no hay "nada que altere la convivencia normal ni va a pasar nada extraordinario".

Perelló se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en 'Los Desayunos' de La 1, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si, tras desempeñar numerosos cargos en el PSOE, le falta el de secretario general del PSPV.

"Mentiría si no dijera que muchos compañeros me han propuesto que me presente a las primarias", ha admitido y ha señalado que ya dijo que "no" y que el secretario general y candidato a la reelección, Ximo Puig, lo sabe.

En esta línea, ha indicado que conoce a Ximo Puig "desde que teníamos 26 años" y ha reconocido que ha tenido con él "grandes discrepancias" pero también "grandes coincidencias" y "lo que es más importante, un gran respeto, ese que nos tenemos que tener entre políticos y más si somos del mismo partido".

Por ello, ha sostenido que no hay "nada que altere la convivencia normal en la Comunitat Valenciana ni va a pasar nada extraordinario", ha recalcado. Interpelado por colectivos que insisten en que se presente para competir en primarias con Puig, ha subrayado que no hizo la campaña de primarias para eso. "La hice para que Pedro Sánchez llegara a la secretaría general, y estoy muy contento por haberlo conseguido", ha precisado.

En esta línea, ha añadido que en el PSPV "somos mas gente" y que tiene que ser coherente con su idea de "un hombre/una mujer, un cargo". Por ello, ha puntualizado: "No estoy recién nombrado en la Ejecutiva desempaquetando el cargo para dentro de 15 días irme a otro cargo o compatibilizar las dos cosas".

Para Perelló, en la Comunitat Valenciana "hay hombres y mujeres solventes y capaces de generar una nueva Ejecutiva, que es lo que necesitamos, con muchos cambios, que más que grande sea completa, con gente competente que se dirija a la ciudadanía y que dialogue".