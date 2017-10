Arranca el proyecto de actividades educativas y culturales de Bombas Gens

Bombas Gens Centre d'Art de València ha presentado su nueva programación de actividades culturales y educativas tres meses después de su inauguración. Entre las propuestas del centro se encuentran algunas novedades -como visitas guiadas que se realizarán a través de la danza- junto a actividades ya existentes que continuarán durante los próximos meses y que tienen el objetivo de "acercar el arte a todos los públicos".

El ciclo ha sido presentado este martes en una rueda de prensa en la que han intervenido la directora general de la Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret; la directora del centro Bombas Gens, Nuria Enguita; y la coordinadora de actividades culturales y educativas, Sonia Martínez, además de diferentes agentes relacionados con las actividades del centro como mediadores de arte o dinamizadores de talleres.

La directora de Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret, ha destacado que el objetivo de las actividades "es que sean tan variadas y diferentes que lleguen a tantos variados y diferentes públicos como hay".

"La clave de nuestro proyecto es compartir y sensibilizar en cada una de las áreas que abordamos: sea arte, enfermedades raras o infancia en riesgo de exclusión. El programa que presentamos hoy supone un paso más en ese sentido, porque estas actividades educativas y culturales son fundamentales para acercar y aumentar el interés por el arte en públicos muy diferentes", ha explicado.

Por su parte, la directora del centro, Nuria Enguita, ha asegurado que las actividades recogen "parte de la visión del centro". "Bombas Gens es absolutamente privado pero se plantea con un acceso público, abierto e integrador. Un lugar de encuentro, que es lo que desde el principio hemos planteado, que pudiera establecer relaciones y vínculos de muy diverso tipo, muy diversa velocidad y muy diverso carácter tanto con personas cercanas como lejanas", ha añadido.

En su intervención, la coordinadora de actividades culturales y educativas, Sonia Martínez, ha señalado que el objetivo "es llegar a cada una de las personas que acceden a este espacio". "Somos afortunados porque la Fundació Per Amor a l'Art haya apoyado este tipo de actividades que no son habituales en museos porque tienen una duración singular que es muy complicada, pero que a la vez establece unos vínculos con el contexto que de otra manera no se podrían crear", ha asegurado.

Acercar el arte al visitante

"La idea siempre es que aquí el visitante encuentre una herramienta de acercamiento al arte contemporáneo, cada uno desde su bagaje", ha destacado la coordinadora.

Entre las actividades que realizará el centro ha señalado "las visitas guiadas desde la danza" para que "el cuerpo y el movimiento sean una línea de investigación" o "lecturas desde la imagen contemporánea". Otras de las novedades serán los laboratorios con artistas, que se iniciarán la semana que viene con el fotógrafo Manolo Laguillo, las master class, que arrancarán con Paul Graham o las visitas guiadas por restauradores y conservadores. También continuará la apuesta del centro, 'Procesos', en la que los artistas explican directamente al público las particularidades de su labor de creación.

Además de la oferta cultural, desde mañana el centro ofrecerá actividades didácticas para escolares como visitas dialogadas, talleres o trabajos en aula que atenderán a distintos niveles y etapas educativas. Todas estas actividades educativas serán dinamizadas por mediadores que incentivarán el diálogo.

A pesar del corto recorrido de Bombas Gens, Sonia Martínez ha destacado la buena recepción del público. "Estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente. Los cupos se han cubierto en prácticamente la totalidad de las actividades que hemos organizado, e incluso para algunas de ellas las plazas se han llegado a agotar en menos de una hora", ha asegurado.

Martínez ha comentado que las cifras del domingo pasado señalan "algo más 26.000 visitantes desde el 8 de julio". Asimismo ha añadido que el perfil de visitante es muy variado. "Hay mucha gente del barrio que visita la exposición y hemos detectado gente de la ciudad y público internacional", ha explicado.