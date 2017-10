Aspencat se despide de los escenarios en el concierto de bienvenida de la Universitat de València

La polifacética banda valenciana Aspencat se despide definitivamente de los escenarios en el Concert de Benvinguda de la Universitat de València. El grupo de ska, reggae, rock y un largo etcétera ofrecerá a partir de las 23.30 horas su último concierto en Valencia antes de iniciar un paro indefinido.

Junto a ellos actuarán otros dos grandes grupos: los catalanes Txarango y los murcianos Viva Suecia en la Plaza de Toros de València. El Ayuntamiento de València, la Diputación de València y la entidad cooperativa Caixa Popular han colaborado con la institución universitaria en la organización del evento.

Su último trabajo, Tot és Ara (Halley Records), data ya de hace un par de años, pero desde entonces no han parado de ofrecer conciertos en los que registran siempre una calurosa acogida por parte de un público fiel.

El Concert de Benvinguda, el acto con mayor asistencia de los que integran el Festival de Benvinguda, es desde hace años una fiesta para toda la comunidad universitaria y para la ciudad de València, pero también tiene una vertiente solidaria. Con el dinero recaudado de la venta de entradas, que todavía se pueden conseguir en la plataforma Onetwotix.com a un precio de 6€, la Universitat de València contribuye con la campaña de Pobresa Zero, cuya filosofia descansa en que el papel de la sociedad civil es fundamental para erradicar la pobreza. Este año, con el lema 'Mou-te contra la desigualtat obscena', Pobresa Zero –integrada por numerosas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, medioambientales, asociaciones culturales, colectivos, etc.– invita a tota la ciudadanía a las mobilizaciones y actividades de esta semana.

Además de este concierto, la Universitat de València desarrolla a lo largo del mes de octubre diferentes actividades de música, arte, teatro, danza contemporánea y baile que integran la programación del Festival de Benvinguda con el propósito de favorecer y disfrutar del encuentro de la comunidad universitaria en acontecimientos culturales.