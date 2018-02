La Audiencia Nacional admite a trámite la recusación del tribunal que juzgará a Juan Cotino por la visita del Papa

La magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha admitido a trámite la recusación del juez Juan Pablo González, que forma parte del tribunal que debe juzgar la pieza separada del caso Gürtel sobre la visita del Papa en la que, entre otros, está acusado el exdirector general de la policía en el Gobierno de José María Aznar y expresidente de las Corts, Juan Cotino. La instructora ha ordenado a la Fundación FAES (el think thank del Partido Popular) que aclare sus cursos o conferencias en los que participó Juan Pablo González y si cobró por ellas.

La recusación fue pedida por el PSPV-PSOE y se sumaron todas las partes, incluida la Fiscalía al considerar que el juez Juan Pablo González podría no ser independiente en esta causa debido a sus vinculaciones con el Partido Popular. Antes, la Audiencia Nacional ya recusó a Concepción Espejel y Enrique López por las misma causa.

En su contestación sobre la recusación, Juan Pablo González no admitió "ninguna de las causas de recusación invocadas" y declaró "expresamente que no tiene amistad íntima con ninguna de las partes, ni interés directo o indirecto de ningún tipo en el presente procedimiento que justifiquen que me aparte del conocimiento del mismo".

La jueza instructora de la recusación ha pedido a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) "a fin de que remita certificado de las mesas redondas, cursos, conferencias, en los que haya intervenido o estado presente Juan Pablo González González, extensivo el certificado o emolumentos recibidos por ponencias y asistencias".

La magistrada también solicita el acta completa de la sesión de 6 de noviembre de 2001 con identificación de quienes hubieran tomado parte en la votación de la propuesta para el nombramiento de diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quedando incorporado dicho documento al presente expediente dado que dicha información es pública y puede obtenerse en la página web del Senado.

Juan Pablo González se presentó en 2001 al CGPJ por la Asociación Profesional de la Magistratura y resultó seleccionado por el Senado, donde el PP tenía mayoría.