El Ayuntamiento de València es apartado del caso de las agresiones ultras del 9 d'Octubre

Finalmente el Ayuntamiento de València ha sido apartado como acusación particular en la causa en la que se investiga a 17 personas por las agresiones de grupos de ultraderecha contra manifestantes el 9 d'Octubre. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 15 de València que en un primer momento sí que admitió la personación como acusación particular del consistorio, y que ahora excluye al ayuntamiento atendiendo al recurso presentado por tres de los investigados.

En los razonamentos aportados por el tribunal en diferentes resoluciones se apunta a que el Ayuntamiento de València no puede ejercer de acusación particular contra los investigados afirmando que "está sujeta a la existencia de daños en bienes municipales" y que "no consta" la existencia de dichos daños, y por lo tanto "no ha sido perjudicado".

Movimiento contra la Intolerancia

Por el contrario sí ha sido admitida por el juez la personación del colectivo Movimiento contra la intolerancia afirmando que "su legitimación es incuestionable".

Contra esta petición alegaron también diversos de los encausados, argumentando entre otros que no se había interpuesto previamente ninguna querella. No obstante el juez ha dispuesto también que para la personación Movimiento contra la Intolerancia debe presentar una fianza en metálico de 1.500 euros.