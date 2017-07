Josep Borrell: "A los socialistas se nos ha visto como el partido del 'no se puede"

El PSOE tiene tres problemas fundamentales: determinar el modelo del partido, el modelo del Estado y la política de alianzas. Es la síntesis del exministro Josep Borrell, que ha presentado este jueves su libro Los idus de octubre en Valencia este jueves. El libro, ya de sobra conocido, lo escribió impulsado por la indignación tras el Comité Federal del 1 de octubre en el que la dimisión de la mitad de la Ejecutiva forzó la salida de Pedro Sánchez del liderazgo. Desde ahí, el partido ha tropezado consigo mismo constantemente.

Borrell, acompañado del profesor Joan Romero y de la exdiputada Ana Noguera, en la librería Leo, ha considerado que a Sánchez habría que llamarlo Lázaro. "Estaba muerto y enterrado, se presentó a las primarias y ganó por mayoría absoluta", señalaba, mientras al otro lado de la mesa Rafa García, candidato a liderar el PSPV, sonreía ligeramente ante las palabras del exministro. "Un partido que pierde la mitad de afiliados tiene un problema muy grave", deslizaba en referencia a los resultados de los socialistas valencianos, aunque ha evitado pronunciarse sobre el proceso de primarias.

Firme defensor de Sánchez, el exministro no se fía que quienes prometen ahora lealtad al secretario general. "No me creo que sean fervientes seguidores suyos. O mintieron antes, o mienten después", ha criticado en referencia a las descalificaciones desde el comité. Borrell cuestiona muchas de las formas de hacer del partido, que ve desconectado de la realidad, de los militantes y de los problemas de las personas. Una tendencia que afecta al resto de partidos socialdemócratas europeos y que, si no se remedia, lo condena a la marginación como en Italia o en Francia. "Hay que aprender de ello, volver a conseguir la confianza de las clases populares y de los golpeados por la globalización", ha remarcado.

Borrell ha venido predecido por una exposición del profesor Joan Romero sobre el declive de los partidos socialdemócratas. El catedrático de Geografía Humana ha relatado cómo la agenda neoliberal tiene un poderoso relato al que la socialdemocracia no sabe todavía hacer frente. "No hay un relato socialdemócrata para el siglo XXI. Es como cerrar un mundo y abrir otro. Los grandes consensos de la posguerra, la sociedad industrial... todo eso ha quedado atrás", ha señalado.

Romero, que ha publicado recientemente junto a Antonio Ariño La secesión de los ricos, considera que el declive de la socialdemocracia se debe a un abandono de los partidos hacia la población. "Los ciudadanos y sus problemas están ahí, son los partidos los que se han ido. La pobreza se hereda y hay grupos enteros de población excluida que dan la espalda a los partidos", sentencia.

"Regalar el Gobierno a la derecha a cambio de nada quebró el grupo parlamentario, desmoralizó a la militancia e indignó a la gente. Fue la estrategia perfecta de Rajoy", criticaba el profesor respecto a la actuación del grupo socialista en el Congreso. Romero, sin embargo, se muestra optimista ante el futuro de las izquierdas. "En Valencia, Barcelona, Madrid, Santiago... las izquierdas han sabido escucharse, gobiernan en clave progresista. Han demostrado que se puede hacer".