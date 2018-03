Las campañas contra los abusos sexuales van por fiestas: la Magdalena sí, las Fallas no

En los últimos años, dadas las brutales agresiones en algunos eventos multitudinarios, las administraciones y los organizadores han incrementado la seguridad y la vigilancia contra los abusos sexuales. Puntos violeta en los festivales de música, campañas de sensibilización, cartelería que señala los comportamientos que no son bien recibidos, incluso listas de canciones no sexistas para poder tener la fiesta en paz. Las hay en los Sanfermines, en la Tomatina, en las Fiestas del Pilar. Las Fallas, sin embargo, son una excepción.

La Generalitat delega en los municipios la función de realizar estas campañas en sus fiestas patronales, pero en el marco del pacto valenciano contra la violencia de género el Gobierno autonómico convocará un premio para las fiestas igualitarias y que promuevan actitudes no sexistas. El objetivo es incentivar que sean los municipios quienes se movilicen por unas fiestas sin agresiones sexistas.

Estas Fallas, las segundas tras la declaración como Patrimonio de la Humanidad y con una previsión de visitantes considerable (aunque según el Instituto Nacional de Estadística no llegaron al millón el pasado año), tampoco habrá una campaña específica contra los abusos sexuales. Pese a la aglomeración de personas y las cantidades habituales de alcohol y otras sustancias que se ingieren, las administraciones no lo consideran necesario.

Fuentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València han explicado que en Fallas nunca ha habido problemas de agresiones sexuales y por este motivo no han considerado adecuado crear de inicio una campaña de algo que no existe. Las mismas fuentes han comentado que si se detectara algún conflicto en este sentido se plantearían las acciones oportunas.

No obstante, el Consistorio sí ha elaborado campañas de igualdad e inclusión para los casales, entre las que está el reparto de carteles con el lema "Casal faller segur i lliure de masclisme i de LGTBIfòbia", el decálogo en favor de la conviviencia -presentado este viernes por Pere Fuset, concejal de Cultura Festiva- y la campaña que se ha venido realizando en los últimos años contra las canciones con contenido homófobo como el conocido "maricón el que no bote", sustituido por "borinot el que no bote".

La Policía Nacional seguirá con su dispositivo anual, que incrementa la presencia de agentes en la calle. Los policías cuentan con un protocolo específico y una sección especializada en agresiones sexuales, que según señalan unciona tanto en Fallas como el resto del año -es decir, que no activan nada que no esté ya en proceso durante esta fiesta-, ya que no les consta ninguna denuncia en años anteriores.

Aún así, la Policía Nacional recomienda que ante cualquier agresión de este tipo, la víctima debe llamar inmediatamente al 091. La patrulla la llevará a un centro médico si es necesario y se le aconsejará poner una denuncia. En ese momento, la sección de agresiones sexuales se hace cargo de la investigación.

En cambio, en el Ayuntamiento de Castellón, con motivo de las fiestas de la Magdalena, han preparado la campaña "Yo digo no y tú me respetas", una serie de materiales gráficos que dejan claro qué comportamientos no caben en sus fiestas. La acción busca la sensibilización ciudadana contra las agresiones sexistas y contará, además de la distribución de pulseras con el lema "No és no a las agressions sexistes", con la distribución de lonas en el recinto de conciertos, en la mascletà, a la Gaiata 8 o en la Colla Bacalao y de casi 1.000 carteles y 30.000 pegatinas en los espacios de las fiestas.