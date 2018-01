Camps se aferra a sus privilegios y lo niega todo

Francisco Camps, como Joaquín Sabina, lo niega todo. El expresidente valenciano ha concedido a la emisora valenciana CVRadio una entrevista este viernes en la que se ha ido por la tangente. No piensa dejar sus privilegios de expresidente en el Consell Jurídic Consultiu ni reconoce nada. Después de cambiar la hora del encuentro en varias ocasiones -hasta cinco minutos antes de comenzar-, el exdirigente popular no ha reconocido ningún hecho de los que le acusan sus excompañeros de partido en la Audiencia Nacional.

Todo lo lejos que podría estar de la autocrítca, Camps, que sigue empeñado en que salvó a la Comunidad Valenciana de la ruina, y que puso su capital en el mapa, no se ha molestado ni en defenderse con argumentos; ha pasado directamente a la negación. "Yo tengo la tranquilidad absoluta de no haber hecho nada. Sé perfectamente lo que he hecho estos años de responsabilidades políticas. Nunca le dije a nadie que hiciera nada irregular. Es imposible demostrar lo que no se ha hecho", ha respondido el expresidente al conductor del programa, con el que ha intentado enzarzarse en varias ocasiones, acusándole de "utilizar el lenguaje de la oposición".

"Hay medios que solo hablan de la Comunidad Valenciana para lo malo", ha reprochado el expresidente popular, para después hacer gala de los proyectos mastodónticos y de los grandes eventos. "Hay que ver la cantidad de turismo [que llegó] gracias a lo que hicimos en su momento", ha desgranado. "Valencia fue una unidad puntera en todo el país y en Europa y eso duele a los que no quieren a Valencia (...) La Fórmula 1 [pendiente de juicio] fue una apuesta de proyección de la comunidad y se consiguió, como la America's Cup,. En periódicos extranjeros se sigue hablando de ello".

Preguntado por la posición de su partido en las Corts Valencianes y en el Ayuntamiento de Valencia sobre su petición de dimisión, ha dicho: "Ni lo valoro. En Corts se abstuvieron, en el Ayuntamiento votaron en contra. Los criterios de funcionamiento de los grupos entran en el momento".

Sobre la enorme deuda que dejó, los barracones en los colegios, la situación de la sanidad... el expresidente lo vinculado todo a la infrafinanciación autonómica. Asimismo, ha denunciado una "persecución" por parte de "los que no quieren a Valencia: los socialistas, los catalanistas... que no quieren a la Valencia fuerte y orgullosa, con orgullo de tierra". "Nuestra idea de una Comunidad Valenciana fuerte y una España fuerte se pone en entredicho", ha considerado.