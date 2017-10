Cientos de manifestantes reivindican en València "solidaridad con el pueblo catalán" porque "la policía tortura"

Centenares de personas se han concentrado este martes frente a la sede de Delegación del Gobierno de València para mostrar su "solidaridad con el pueblo catalán", denunciar que "la Policía tortura y asesina" y mostrar su apoyo a la huelga general que tiene lugar en Cataluña en protesta por la actuación de las Fuerzas de Seguridad durante el referéndum del 1 de octubre.

Los manifestantes se han dado cita a las 19 horas conforme a la convocatoria organizada por los sindicatos Confederació General del Treball (CGT), Intersindical Valenciana, Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Coordinadora Obrera Sindical (COS).

Una pancarta "por la defensa de los derechos sociales y contra la represión" ha encabezado la protesta, durante la cual se han cantado proclamas como "hace falta ya una huelga general" y "no queremos ser un país ocupado, queremos la independencia, queremos Paissos Catalans".

Entre esteladas y banderas republicanas, los participantes han coreado consignas como "vosotros, fascistas, sois los terroristas"; "contra la represión, solidaridad"; "València será la tumba del fascismo"; "las calles serán siempre nuestras" y "fuera las fuerzas de ocupación".

En la misma línea, han mostrado pancartas en las que advertían que "podrán cortar todas las flores, pero nunca la primavera" y defendían que "no es violento el que lucha por ser libre, sino el que oprime la libertad".

"Recorte de derechos"

El secretario general de CGT en València, Enric Tarrida, ha explicado que los sindicatos han convocado la protesta "en solidaridad con el pueblo catalán, contra la represión que se ha ejercido desmedida sobre la población civil de Cataluña, en apoyo de la huelga general" en Cataluña y "contra la pérdida de derechos laborales y sociales".

La manifestación es "además justamente también contra el recorte de derechos civiles que ha representado el envío de miles de fuerzas antidisturbios a Cataluña para reprimir a una población civil", ha recalcado.

"Sindicatos del poder"

Durante la tarde, los manifestantes han coreado frases como "dónde están, no se ven, CCOO y UGT" y han tachado a estas organizaciones de "sindicatos del poder". Al respecto, Tarrida ha denunciado la "traición de sindicatos que tendrían que estar hoy con todos manifestándose".

"Aquí tendríamos que estar todos juntos sin ningún tipo de fisuras. Lamentablemente, no sabemos por qué razón, CCOO y UGT, a última hora, además de intentar hacer un amago de no llamar huelga general a lo que era una huelga general, han desconvocado e incluso sabemos que han intentado convencer a muchos trabajadores y empresas que querían ir a la huelga, engañándoles y diciéndoles que esa era ilegal y que no había que hacerla", ha zanjado.