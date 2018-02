El exconcejal de Turismo de Elche se postula a una bolsa de empleo de técnico de esa misma área

El que fuera hasta febrero de 2016 concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Elche, Fernando Durá, aparece en la relación de los 21 nombres admitidos de la bolsa específica de empleo que Visitelche, el organismo autónomo del consistorio ilicitano, abrió en noviembre del año pasado para completar su plantilla.

Durá es desde la constitución de la corporación en 2015 concejal con dedicación exclusiva del grupo municipal de Ilicitanos por Elche, con un sueldo de 2.925 euros en 14 mensualidades que se complementa con la retribución de casi 200 euros al mes en calidad de portavoz adjunto.

El político de la formación independiente era miembro del consejo rector de Visitelche hasta la publicación de esta oferta de empleo público, momento en el cual decidió dimitir bajo consejo del secretario municipal “para evitar suspicacias aunque no incumpliera la ley”, ha explicado a este diario. Esta cuestión ya la sacó a relucir la actual concejal de Turismo, Mireia Mollá, de Compromís, en una rueda de prensa. Y es que, según Fernando Durá, el fedatario público le respondió que ante la posibilidad de que fuera elegido “resultaría extraño que perteneciera al órgano directivo de una empresa en la que entrara a trabajar”. Asimismo, el concejal de Ilicitanos comunicó a los funcionarios del organismo de Turismo que no le facilitaran más información para no incurrir en un posible conflicto de intereses.

La Ley del Régimen Electoral General establece que el puesto de concejal es incompatible con, entre otros, el desempeño de otro cargo en calidad de funcionario o relativo al “personal activo del respectivo Ayuntamiento”. Bajo este supuesto, al que se enfrentaría Fernando Durá en caso de ser seleccionado como técnico de Turismo, el artículo 178 de la citada ley le obliga a “optar por la renuncia” del acta del concejal o del puesto de la bolsa de empleo.

Hay precedentes. En la corporación que se constituyó en 2011, la número 3 y la número 10 de la lista municipal del PSOE, Marisa Bartolomé y Delia Alarcón, respectivamente, no llegaron a tomar posesión de sus actas al no poder conciliar el cargo de concejalas en la oposición –sin sueldo- con el de funcionarias activas en el Ayuntamiento.

Durá aspira a entrar en la primera bolsa de empleo constituida por Visitelche junto con otros 20 candidatos, una parte de ellos funcionarios de este organismo. La base reguladora establece que la plaza convocada en cuestión pertenece al grupo A2, la cual tiene una retribución superior a los 2.500 euros brutos con dos pagas extras, según fuentes municipales.

Ilicitanos, una escisión del PP

Ilicitanos por Elche es una formación que fundó la que fuera concejala de Sanidad en el anterior mandato del PP (2011-2015), Cristina Martínez, que renunció al cargo un año antes por desavenencias con el gobierno de Mercedes Alonso, al que dejó en minoría. Con solo tres meses de vida, esta agrupación independiente logró dos concejales en 2015 y entró a formar parte del tripartito junto con PSPV-PSOE y Compromís pero, de nuevo, las fuertes discrepancias con sus socios les dejaron fuera del gobierno local –también pasó a estar en minoría- y a Fernando Durá sin la concejalía de Turismo.