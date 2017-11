Els hospitals privatitzats cremen els últims cartutxos abans de la reversió

Ribera Salud està intentant tot el que té a les mans per a parar el procés de reversió de la privatització dels hospitals públics valencians, en concret de l’àrea d’Alzira (la Ribera). Jurídicament ha anunciat aquest dijous que ha presentat ja el recurs contenciós administratiu que ha de tombar la intenció de la Conselleria de Sanitat de rescatar la concessió l’1 d’abril de l’any que ve i que ha demanat també mesures cautelars.

Mediàticament no ha estat menor l’esforç, perquè fa setmanes que està amb importants campanyes publicitàries en mitjans de comunicació que venen les bondats del model publicoprivat sanitari. Abans, ha convidat amb pagament previ a exministres socialistes, com ara Valeriano Gómez, perquè defensen la privatització de la sanitat en una administració, i una conselleria, on governen els socialistes.

El penúltim cartutx l’ha cremat aquest dijous amb la presentació d’un pla estratègic per al període 2018-2028 per al departament de salut de la Ribera, el que precisament deixarà de gestionar d’ací a poc més de quatre mesos i mig.

I per què?, s’han preguntat els periodistes. Javier Palau, director gerent de l’Hospital Universitari de la Ribera, ha explicat que aquest informe, que quasi amb seguretat total no es podrà aplicar, “s’ha fet per a llançar un missatge i traslladar a la societat que hem fet les coses bé i d’una manera seriosa i responsable”. Per a Palau, la projecció econòmica servirà per a saber “cap on anar i quines són les necessitats per cobrir en els pròxims anys”.

Per al gerent de l’Hospital de la Ribera, aquest pla estratègic pot servir a la seua empresa, si guanyen en els tribunals o aconsegueixen la pròrroga de cinc anys que reclama, “o a la Conselleria de Sanitat quan comence a gestionar” l’àrea de salut.

Segons el Pla Estratègic de Ribera Salud, el departament de la Ribera necessita una inversió de 72,3 milions en els pròxims deu anys “per a mantenir la qualitat actual”. Segons l’informe, s’haurien de destinar 29,2 milions d’euros per a ampliar i remodelar nous serveis i àrees de l’hospital. A més, preveu invertir 30 milions més en noves tecnologies i més de huit milions al pla de transformació digital.

El document, que serà complicat d’aplicar si finalment la Generalitat recupera el servei, també reflecteix que calen 4,8 milions per a construir nous centres de salut i 185.000 més per a reformar els actuals. L’informe també explica que en els pròxims deu anys l’àrea de salut necessitarà 350 professionals més per a implementar nous serveis.

Mentre Ribera Salud intenta mantenir la batalla jurídica i mediàtica viva, en la Conselleria de Sanitat continuen el camí per a rescatar la concessió l’1 d’abril de l’any que ve. De fet, els pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve ja preveuen les despeses de personal per als 2.000 treballadors sanitaris que passaran del sector privatitzat el públic amb el procés.

“Serà la primera vegada en la història que un procés de privatització es revertisca”, ha arribat a reconéixer Palau. Això sí, a parer seu, aqueixa incògnita podria esdevenir un “caos”. O no. En menys de mig any se sabrà.