"Espantoso ridículo", "despropósito", "timo", "rocambolesco" o "esperpéntico", así es recibida la llegada del AVE a Castellón

El AVE ha llegado esta semana a Castellón -este lunes se ha celebrado el viaje inaugural en el que han estado presentes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el jefe del Consell, Ximo Puig; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; o empresarios como Salvador Navarro, Vicente Boluda o Juan Roig, entre otros-, y lo ha hecho entre incidencias después de que el primer convoy haya tenido que permanecer parado durante 22 minutos en Sagunto por una avería.

Las reacciones no se han hecho esperar. Así, el senador valencianista Carles Mulet ha recordado que Compromís no ha participado en el "paripé" porque no había "nada que inaugurar ni celebrar" y ha calificado la escena de "espantoso ridículo" que ha corroborado que un AVE por unas vías "saturadísimas" con cercanías, regionales, mercancías, media y larga distancia y el futuro Corredor Mediterráneo era "todo un despropósito".

Para la portavoz de Ciudadanos en las Corts, Mari Carmen Sánchez, esta línea de Alta Velocidad es "un timo" que a su juicio no va a significar una mejoría para "ni para la calidad de vida ni para el vienestar de los castellonenses", mientras la diputada en el Congreso Sandra Julià ha asegurado que "el retraso en el trayecto solo es un mal augurio de lo que está por venir y que ya predijo Cs".

"Rocambolesco y esperpéntico"

Desde el PSPV de Castellón, su líder provincial, Ernest Blanch, ha calificado lo sucedido este lunes de "rocambolesco y esperpéntico" y ha asegurado que es "el colofón a seis años de desastre absoluto, de una chapuza detrás de otra y de un monumental desprecio hacia la gente de Castellón". La alcaldesa de Castellón, la también socialista Amparo Marco, ha celebrado la llegada del AVE como una "buena noticia" que "lamentablemente llega después de once años de retrasos".

Protesta en Castellón

Un grupo de unas 50 personas se ha concentrado este lunes en un acto de protesta frente a la puertas de la estación de Renfe con motivo de la inauguración del AVE a Castellón al considerar que este proyecto "probablemente" provocará la supresión del 50 por ciento del servicios de Cercanías.

El coordinador de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la CGT, Juan Ramón Ferrandis, ha señalado que este lunes se ha querido hacer un acto "para alabar la llegada del AVE y entendemos que la llegada del AVE no aporta nada positivo a la ciudad y que básicamente el deterioro del servicio se producirá por la llegada de este tren de alta velocidad".

Además, según ha dicho, "llega con un tiempo de marcha seis minutos superior al de los trenes convencionales Talgo y Euromed y tendrá una repercusión directa con los trenes de cercanías, sobre todo por las obras de tercer carril de la vía contigua a la actual".

"Probablemente se llegue a una supresión del servicio del 50 por cien, además de los retrasos que se puedan producir", ha añadido Ferrandis.