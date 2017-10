Ferran Adrià apoya la capitalidad mundial de la alimentación de València

El alcalde de València, Joan Ribó, y uno de los mejores chefs del mundo, Ferran Adrià, han coincidido este martes en el objetivo de que la Capitalidad Mundial de la Alimentación sostenible que ostenta nuestra ciudad se prolongue más allá de 2017 con el objetivo- ya anunciado por Ribó en el Debate sobre el estado de la ciudad- de que se convierta de forma permanente en un referente internacional respecto a la alimentación saludable y sostenible.

Adrià ha afirmado que ser Capital Mundial de la Alimentación "es una gran oportunidad para València, y todos los valencianos tendríais que apostar para que la ciudad fuera la sede permanente y la capitalidad se prolongase mucho más allá de este año".

En el acto que esta mañana ha tenido lugar en el Mercado Central y que ha servido de presentación de la Primera Semana de la Alimentación Saludable, que esta tarde empieza en el Ateneo Mercantil, Ribó ha agradecido la presencia del prestigioso chef y ha destacado "la importancia de que Ferran Adrià se encuentre este martes con nosotros coincidiendo con el mes más importante de nuestra Capitalidad Mundial de la Alimentación y solo unos días antes de la cumbre de ciudades que tendremos el 19,20 y 21 próximos".

Ha añadido que la Cumbre sobre la Alimentación "es un reto en el que tenemos que analizar todo lo que hemos hecho y todo lo que ha pasado, pero en el que también tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Ya planteé en el Debate sobre el estado de la ciudad la necesidad de que València se convierta de forma permanente en un referente internacional respecto a la alimentación saludable y la alimentación sostenible. Es un trabajo muy importante para toda la ciudad, y muy importante también a nivel económico".

"Si no hay conocimiento no comprendemos, y si no comprendemos pasa lo que pasa en general en la sociedad. Estamos en un momento de tanta información el que ser Capital Mundial de la Alimentación sostenible es una gran oportunidad para València, y todos los valencianos y valencianas tendríais que apostar para que la ciudad fuera la sede permanente, para que la Capitalidad se prolongue mucho más allá de este y vuestra ciudad continúe siendo la sede de la alimentación y de la salud", ha afirmado Ferran Adrià.

El prestigioso chef ha insistido en que "la alimentación es un tema importantísimo a nivel económico, de educación y de formación, y en la necesidad de que todos los actores implicados actúen juntos. Si no hay conocimiento no hay comprensión. Si uno no tiene conocimiento no es libre para alimentarse. Existe una necesidad de divulgar la cultura de la alimentación en la que las nuevas tecnologías pueden jugar un papel revolucionario".

"Los miles de millones de euros que nos podríamos ahorrar si tuviéramos una buena educación en relación a la salud alimentaria. Sería increíble", ha asegurado Adrià, que se ha referido también a que "la alimentación sirve como un motor de comunicación entre los padres y los hijos y se ha referido a que los programas de

cocina sean ya más vistos que el fútbol. No es una moda sino algo consolidado.

Estamos delante de una revolución".

Ribó ha recordado que este es el mes "culminante" desde que València fue elegida "por la FAO y 50 ciudades de todo el mundo para ser Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, y no fue una casualidad.

"La ciudad tiene una historia muy buena en cuanto a alimentación, con una huerta con una gran capacidad de producción y unos medios de distribución y comercialización entre los que este Mercado Central sería la catedral".

"Después de la Cumbre de Ciudades y de la Capitalidad Mundial queremos continuar, no queremos que la Capitalidad Mundial de la Alimentación haya sido un castillo de fuegos artificiales. Queremos sacar adelante un programa de alimentación a tres o cuatro años que incluya distribución, formación, sostenibilidad, que tenga dimensión internacional y la colaboración de los organismos internacionales. Ese es nuestro proyecto que le da a la ciudad un tarannà muy positivo y que también incide de una forma directa en una parte importantísima de la economía de nuestra ciudad y nuestro país", ha dicho el alcalde.