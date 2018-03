“Va començant un canvi d’hàbits en la manera de moure’s per la ciutat”

“La infraestructura ciclista més usada de la ciutat” compleix un any. Més de 3.000 usuaris circulen diariament en cada sentit per l’anella ciclista. El regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, revisa amb aquest motiu, en una entrevista gravada en vídeo per a eldiario.es, aquesta i altres accions, com l’ampliació de voreres o els nous passos de vianants.

Unes mesures que sovint l’han situat en el centre de la polémica perquè, com Grezzi apunta, passa en “totes les ciutats”, que es produeix una actitud inicial de “resistència al canvi”. Però posa exemples com el de l’exalcalde de Nova York, Michael Bloomberg, de posicions polítiques conservadores, que “va iniciar el canvi de model de mobilitat i la recuperació de l’espai públic fa més de 10 anys”. Un tipus de política que ha fet que Times Square s’haja convertit realment “en una plaça”.

Grezzi reconeix que el gran problema de Valènica, “compartit amb altres ciutats d’Espanya”, és l’àrea metropolitana. “Està començant un canvi d’hàbits en la manera de moure’s per la ciutat”, proclama, però afegeix que el pla de mobilitat metropolitana és el “punt fonamental” al qual han de contribuir l’Administració autonómica i l’autoritat de transport creada a l’efecte.

“Reduir la dependència del vehicle motoritzat”, en una ciutat al centre de la qual entren cada dia de 150.000 a 200.000 automòbils, crear aparcaments disuasoris i replantejar les línes d’autobusos metropolitanes són algunes de les mesures pendents.

El regidor no es considera l’ariet de l’alcalde de València, Joan Ribó, al·lega que “cadascú té la seua personalitat i les seues formes de fer”, insisteix en el fet que no fa més que aplicar mesures contingudes en el progra i assenyala que “la majoria de les coses estàn parlades amb els socis després d’un estudi en profunditat”.

“Estaré on em diguen els companys i companyes”, respon a la pregunta de si esdevenvidrà també portaveu del partit després que ha ocupat el lloc de coportaveu de Compromís en representació de Verds-Equo. Espera i desitja que la crisi oberta per la destitució de Julià Àlvaro com a secretari autonòmic no acabe en un trencament de la formació ecologista i conclou, davant qualsevol intenció en sentit contrari: “Nosaltres som fundadors de Compromís i el nostre projecte és Compromís”.