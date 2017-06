Jorge Rodríguez exhibe los apoyos 'sanchistas' de Ximo Puig

El president de la Generalitat sigue rodeándose de los consellers y los 'sanchistas' con cargo institucional para blindar su candidatura a la secretaría general del PSPV-PSOE y parece haberse apartado de su hombre de confianza en el PSPV-PSOE, José Manuel Orengo. Mientras Ximo Puig está de viaje institucional en Bruselas, sus partidarios han querido realizar una exhibición de músculo para respaldar al jefe del Consell e insistir en que 'Esquerra en marxa' -así se llama la candidatura- es un movimiento inclusivo en el que todos tienen cabida. Unos apoyos que ya se exhibieron en la presentación de la candidatura del actual secretario general para revalidar su título en el Jardín Botánico y que ahora llaman la atención por la ausencia de Orengo.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que ha sido el negociador de Puig con el movimiento de su rival Rafa García, ha se ha presentado este miércoles como su coordinador de campaña; un papel aparentemente reservado para el exalcalde de Gandía, a quien hace menos de un mes el president había confiado la dirección del proceso. La tarea de Orengo no consistía en un nombramiento oficial, sino de un voto de confianza del president al exvicesecretario de Relaciones Institucionales del partido, que no gustó demasiado dentro de la organización socialista, en especial al sector encabezado por José Luis Ábalos, ya que consideran que no se ajusta a la renovación prometida.

Durante su intervención, Rodríguez ha mencionado que el futuro del partido "no pueden decidirlo los cuatro de siempre", en referencia a la nueva Ejecutiva que se decidirá en el congreso del PSPV a finales de julio. "Hay que entender que este es un proceso de la militancia que no se puede solucionar en una mesa", ha añadido. Los cuatro de siempre es el término que utilizan Rafa García y los socialistas más críticos para referirse a la actual dirección del partido, entre las que particularmente se señala Alfred Boix, secretario de Organización, y José Manuel Orengo.

Representantes de varias administraciones que se habían alineado con Pedro Sánchez, como la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y su homóloga en Vivienda, Maria José Salvador, así como el portavoz en las Corts Valencianes, Manolo Mata, han ofrecido una rueda de prensa en apoyo a la candidatura de Puig con el pretexto de presentar la oficina del portavoz, una entidad encargada de "canalizar y transmitir la voz del partido". Una especie de segundo portavoz del PSPV para los asuntos orgánicos que daría cuenta semanalmente de todas las acciones llevadas a cabo por el Consell o la Diputación y serviría de buzón de quejas de la militancia.

Los apoyos del president se han centrado en destacar la labor de la actual Ejecutiva que debe renovarse y la del propio jefe del Consell al frente del Ejecutivo autonómico, que, según han explicado "ha permitido al PSPV retomar el poder" y "poner en marcha políticas que garantizan el bienestar de las personas".