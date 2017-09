El torero Juan José Padilla visitará Figueroles seis días después de envolverse en una bandera franquista

Seis días después de envolverse en una bandera franquista en una plaza de toros, el torero Juan José Padilla visitará el próximo jueves Figueroles, un pequeño municipio de la provincia de Castellón. Padilla dará una conferencia en la comarca del Alcalatén titulada "Vuelta a la vida" dentro de la programación cultural de las fiestas patronales de la localidad.

En un vídeo publicado en su perfil de una red social, Padilla invita a los vecinos a acudir a la conferencia en la que hablará de los "recuerdos" acumulados en su trayectoria como torero. El sábado, el torero se envolvió en una bandera con un gran escudo franquista en el centro y se paseó por el ruedo en Villacarrillo (Jaén).

Después, se justificó en declaraciones a El Mundo: "La bandera no era mía. Me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas". Preguntado por si se sentía incómodo llevándola, co ntest ó que "para nada". "¿Por qué iba a sentirme incómodo? Ese símbolo es una cosa del pasado y yo vivo en el presente. El problema que tenemos los españoles no es si la bandera tiene el águila o no".

Poco más tarde, Padilla emitió un comunicado en el que explicó que "yo me puse la bandera sin saber si era la constitucional o no. No vi ni miré a mi espalda". "Soy torero y español pero nunca he querido voluntariamente ofender a nadie", añadió.