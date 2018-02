El exsecretario autonómico Julià Àlvaro dimite como portavoz de Verds-Equo

Julià Àlvaro ha presentado su dimisión como figura pública del ecologismo político integrado en Compromís. Así lo ha comunicado por correo electrónico a la dirección de Verds-Equo.

La secuencia comenzó con su destitución como secretario autonómico, tras meses de estira y afloja con la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, un cese en el que fue sustituido de inmediato por otro miembro de su partido, Fran Quesada. Continuó con la votación de los afiliados asistentes a la asamblea de la formación, que ratificó el relevo y en la que él y sus partidarios se negaron a participar, y con su dimisión el pasado día 13 como coportavoz de la coalición Compromís, cargo en el que fue sustituido por el concejal de Valencia Giuseppe Grezzi. Este martes ha desembocado en su dimisión también como portavoz de Verds-Equo del País Valenciano.

Àlvaro, que desde la conformación del gobierno surgido del Pacte del Botànic ha ido acentuando sus discrepancias con la consellera Cebrián, también ha perdido el apoyo mayoritario de Verds-Equo. Algo que refleja en su escrito de dimisión al señalar: "No comparto, ni de lejos, la forma con la que, primero algunos compañeros y compañeras al margen de los órganos de dirección de nuestra formación y, a continuación, los mencionados órganos de dirección han gestionado toda la crisis que ha traído al reciente relevo en la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático y sus consecuencias".

El dimisionario portavoz recuerda que ya no estuvo de acuerdo con la actuación ante anteriores sustituciones en la consellería. "Unos cambios", señala, "que yo entendía que debilitaban gravemente el cumplimiento de nuestros compromisos con la ecología política y con los miles de personas que confiaban en nosotros para llevarlas a cabo; unos cambios que siempre nos vinieron impuestos y que, ante nuestra aquiescencia, dejan a nuestro partido en un papel subalterno de otras formaciones que, ni de lejos, tienen las políticas verdes y de sostenibilidad como eje de su gestión".

"Entonces seguí como portavoz porque pensaba que había margen para resituar nuestros objetivos políticos estratégicos, dentro del Gobierno del Botánico, y hacia el futuro, concluye. "Ahora no veo que esto se pueda hacer y, por lo tanto, no me considero la persona adecuada para ejercer la representación de nuestro partido, de sus decisiones y de sus políticas".