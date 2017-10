El cabeza de lista del PSOE por Alicante deja el Congreso

Julián López Milla se incorporará al Palau de la Generalitat. Presidencia 'ficha' al que fuera cabeza de lista al Congreso de los Diputados un año después de que abandonara el Ejecutivo valenciano, en el que era secretario autonómico en Hacienda, y deja su puesto a Herick Campos, afín como él a Ximo Puig. Campos perdió su escaño en las últimas elecciones.

Profesor de Economía, López Milla dejó la Universidad de Alicante para ser diputado en les Corts durante la pasada legislatura como uno de los fichajes del entonces secretario general de los socialistas valencianos Jorge Alarte. Durante la presente, en la que fue elegido parlamentario autonómico pro Alicante, ha tenido una trayectoria dispersa. Sonaba como conseller de Hacienda, aunque con el organigrama del Botànic pasó al segundo escalón y fue nombrado secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación.

A los pocos meses dejó el Ejecutivo valenciano y fue designado cabeza de lista del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante en las últimas elecciones generales para intentar presionar sobre la reforma del sistema de financiación, dado su conocimiento más que acreditado en la materia. El pasado septiembre protagonizó una campaña de encuentros con los socialistas valencianos para difundir el problema de la infrafinanciación y ha presentado numerosas iniciativas en el Congreso.

Tras un año de actividad como diputado, López volverá a Valencia como alto cargo de Presidencia, aunque no se ha concretado en cuál. Un movimiento que no termina de entenderse, de no ser una estrategia de cara al congreso provincial del PSPV de Alicante.

Los socialistas alicantinos se encuentran en una situación compleja. Tras la dimisión de David Cerdán como secretario de organización, se barajó nombrar una gestora para que se hiciera cargo del partido, aunque finalmente se designó un comité provincial.

Entre los aspirantes a dirigir la formación están Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, y José Chulvi, alcalde de Xàbia.