"Los partidos en el espectro de la izquierda estamos obligados a entendernos"

La actual concejala de Sanidad y Deportes del grupo municipal socialista de València, Maite Girau, representa al sector de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en el proceso de primarias por el que se elegirá a la nueva secretaria general del partido en la ciudad. No en vano, su rival será su compañera de grupo, la portavoz y vicealcaldesa Sandra Gómez, quien cuenta con el respaldo del presidente del Consell, Ximo Puig. Sin embargo, Girau está convencida de que dará batalla hasta el final con un proyecto basado en la recuperación del protagonismo de los militantes en el día a día del partido como fórmula para recuperar la ilusión en el proyecto socialista.

La decisión de presentarse a este proceso, ¿responde a una decisión personal o a la petición del sector del partido al que representa?

Es una decisión personal dar ese paso, pero es una decisión que tomo cuando muchos compañeros y compañeras me animan a dar el paso. Compañeros que hemos estado en muchos procesos y que apostamos por un modelo de organización en el que hemos creído siempre y desde la coherencia que he tenido en la defensa de ese modelo de partido muchos compañeros y compañeras me dicen que debería dar el paso para representar esas ideas y ser la cabeza visible del equipo. Es en ese momento cuando tomo la decisión. Creo que esa es la gran virtud que tiene nuestro partido, ese gran ejemplo de democracia interna que son las primarias.

Ese nuevo modelo de organización, ¿en qué se basa y en qué se diferencia de la candidatura de Sandra Gómez?

A nosotros nos define nuestra actitud abierta, somos un equipo que quiere sumar para hacer futuro en el partido, sumar a muchos militantes de distintas sensibilidades en ese proyecto común que es mejorar nuestra organización en la ciudad para cumplir mejor esas espectativas electorales que queremos conseguir en 2019. Nos dotamos en el 39 congreso de un modelo de organización que es más abierto, más participativo y más democrático a nivel interno, donde los militantes van a tener la capacidad y la posibilidad de tomar más decisiones en nuestra organización y eso es lo que queremos también para nuestra ciudad. Nos diferencia también la coherencia que creo que es un valor importante en la vida y también en política que todos los compañeros y compañeras que estamos en este proyecto hemos defendido siempre el mismo modelo de organización, por lo tanto, estamos en las mejores condiciones para aplicarlo.

En definitiva, apuestan por incrementar de forma sensible el protagonismo de la militancia en la toma de decisiones.

La militancia es uno de los mayores valores de nuestra organización. Creo que aquellas organizaciones, en este caso partidos, que no aprovechan todos los potenciales y conocimientos que tienen todos y todas sus militantes es un partido que tiende a empequeñecerse. Los militantes somos adultos, hemos de tener esa capacidad de decisión en algunas cuestiones de nuestra organización que están recogidas en los acuerdos del 39 congreso y eso es lo que queremos que en la ciudad se haga efectivo. No solo que se diga, sino que se haga efectivo. Y pensamos que estamos en las mejores condiciones de hacerlo efectivo.

¿Cree que la otra candidatura no aplicará este modelo participativo recogido en el congreso?

Bueno yo hablo por mí y por el equipo al que represento. Si lo digo es porque pienso que estamos en mejores condiciones de hacerlo, por eso hablaba de coherencia y de convicción, porque quien ha defindido un proyecto desde el minuto cero es quien mejor puede llevarlo adelante porque se lo cree.

¿Qué importancia le darán a las diferentes agrupaciones?

En nuestro modelo de partido es fundamental también reforzar el trabajo de las organizaciones de la ciudad. Es el momento de la ciudad y por tanto el modelo también de concretar en qué se traduce eso en lo cotidiano. Eso se traduce en que queremos una dirección más creíble y más coherente, una dirección que sea más empática con la estructura de nuestra organización, que se ponga en valor el trabajo político de las agrupaciones, que se les dote de los medios necesarios para que puedan desempeñar su trabajo porque las agrupaciones son fundamentales en ese nexo de unión entre el partido con la ciudadanía. Hay que trabajar, dotarlas, recuperar militantes y simpatizantes, hemos tenido una sangría de afiliación y militancia y debemos ser capaces de ilusionar, de tener cada vez más incorporación de compañeros que se quieran sumar a nuestro proyecto, que otros ciudadanos nos miren y entiendan que esta organización está preparada para liderar ese futuro, que ha entendido ese requerimiento que los ciudadanos del siglo XXI han pedido a los partidos políticos. Si somos capaces de ilusionar y de tener ese proyecto de partido seguro que tendremos más militancia y mejores resultados electorales.

La concejala de Sanidad y Deportes, Maite Girau

¿A qué cree que se ha debido esa pérdida de militancia y de votos en la ciudad de València?

La pérdida de militancia o falta de militancia nueva yo creo que tiene que ver con que nuestra organización ha quedado más anclada en el pasado. Se hizo un cambio significativo e ilusionante en lo ideológico y en lo orgánico en el congreso federal con Pedro Sánchez a la cabeza. La organización fue capaz de ilusionar y de plantear nuevas nuevas alternativas que den respuesta a esa sociedad del siglo XXI y si en la ciudad somos capaces de llevar adelante ese proyecto que ilusione, donde los militantes y sus conocimientos aporten ese valor a la organización, cuando uno hace equipo y suma a la gente, yo creo que la gente se ilusiona en ese proyecto.

¿Creo que haber pactado en el Ayuntamiento con Compromís y con València en Comú puede pasar factura a la hora de ubicar la posición política del PSPV en determinados asuntos?

En el 39 congreso uno de los acuerdos fue la importancia y obligación de consultar a la militancia los grandes acuerdos de gobierno. Eso en la ciudad no lo hicimos, ahora con esos instrumentos que tenemos, con ese nuevo modelo de partido en el futuro lo tendremos que hacer, con lo cual, en esas decisiones toda la organización de arropa para tomar una decisión, por lo tanto, estás respaldado. Es cierto que cambia el escenario político, que los partidos en el espectro de la izquierda estamos obligados a entendernos, así lo han entendido los ciudadanos en muchas partes de nuestro territorio, pero en esas coaliciones de gobierno, sobre todo cuando no eres la cabeza visible, no tienes la Alcaldía que es lo que da más visibilidad, lo que ahí uno tiene que conseguir es ni la confrontación, porque se forma parte del Gobierno, ni el mimetismo. Hemos de ser capaces de mantener siempre nuestra identidad como partido socialista, de consensuar también y de hablar de aquellas decisiones importantes o más complejas que se han de tomar en el Gobierno municipal. Esas cuestiones habrían de ser consultadas con nuestros militantes para consensuar posiciones y decidir juntos.

¿Pero eso no retrasaría en exceso la actividad muncipal?

Hay fórmulas ágiles. Hablamos de consultas, pero no tienen por qué ser asambleas, no somos un partido asambleario, pero hay otras fórmulas para poder hacer esas conultas. No hablamos de todas las decisiones, hemos de gobernar y hemos de hacerlo con agilidad, pero a veces hay decisiones significativas que sería adecuado y obligatorio consultarlas con fórmulas rápidas. Hablamos de los grandes temas de envergadura. No hemos de perder de vista que si tú tienes un partido fuerte, el partido es el que marca las directrices políticas y por tanto el grupo municipal debe estar rindiendo cuentas siempre tanto en el comité comarcal como en la ejecutiva y ante los militantes. La rendición de cuentas de forma periódica y obligatoria es una de nuestras banderas también. Eso implica poner a disposición de los compañeros datos objetivos y verificables para que todos dispongamos de la mejor información y podamos gestionar de la mejor manera.

Hablaba antes de coherencia, ¿le pareció coherente la presencia del portavoz socialista en las Corts, Manuel Mata, a priori más afín al sector de Ábalos y Pedro Sánchez que usted representa, arropando en la presentación de su candidatura a su rival, Sandra Gómez?

No lo decía por eso concretamente. La coherencia significa cómo se sitúa cada uno en su organización y en su vida. En los postulados que uno defiende, en este caso el modelo de partido que uno defiende no puede cambiar de la noche a la mañana. En ese sentido yo me he mantenido coherente en cada momento y cada compañero puede decidir en cada proceso dónde está. Yo hablo simplemente por mí, pero creo la coherencia es un valor importante y nos da credibilidad frente a los ciudadanos y también dentro de nuestra organización.

¿Pero le sorprendió la presencia del señor Mata en ese acto?

Bueno, cada uno puede estar donde considere y debe responder de las decisiones que toma, que además se toman en plena libertad. Evidentemente las presentaciones de precandidaturas fueron muy distintas. Nosotros elegimos la sede de nuestro partido en Blanquerías porque estamos hablando de nuestro partido, de cómo queremos que sea y había más de 100 militantes arropándonos, con y sin cargo, porque para nosotros todos tienen el mismo valor. No lo íbamos a hacer en todas las agrupaciones que también nos representan porque era imposible y entonces elegimos la sede. En nuestro equipo hay compañeros y compañeras de todas las agrupaciones y creo que el partido está en todos los barrios, no solo en la plaza del Ayuntamiento (donde se presentó la precandidatura de Sandra Gómez).

¿Si lograra vencer y ser la secretaria general del partido en la ciudad, le gustaría optar a la candidatura a la Alcaldía?

Estamos hablando ahora de las primarias a la Secretaría General. El resto de opciones están completamente abiertas, serán con toda seguridad primarias y con toda libertad podrá presentarse quien lo considere. En todo caso, es una opción que nunca se descarta, pero no estamos en ese momento.