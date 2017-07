El govern valencià obri camí a la tornada d'envasos i preveu màquines als carrers a més de contenidors

La instauració del polèmic sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) que pretén impulsar la Conselleria de Medi Ambient no està ni de bon tros parada, a pesar que els terminis per a la posada en marxa, prevista inicialment per al primer trimestre de l’any que ve, es poden retardar.

Des del departament que dirigeix Elena Cebrián han informat que a hores d’ara treballen en la introducció de millores en el sistema, algunes de les quals proposades pels empresaris valencians en les diferents reunions mantingudes en els últims mesos i que es continuaran produint pròximament.

Entre aquestes, destaca la possibilitat d’instal·lar "en places i espais públics degudament habilitats, fins i tot en alguns baixos, les màquines de depòsit per als envasos de begudes que entren en el sistema".

Així, aquestes màquines, que tenen un cost aproximat de 20.000 euros, les finançaria l’operador del sistema mitjançant els dos cèntims per envàs, que en aquests casos no es quedarà el comerciant o empresari, ja que està fora dels establiments.

Aquesta opció s’aplicarà en les zones en què els supermercats o els comerços no tinguen espai per a instal·lar-les.

A més, les mateixes fonts han comentat que estan estudiant "incloure també sistemes d’incentiu per a altres envasos que s’ha determinat de gestió molt problemàtica o inexistent en l’actualitat, com per exemple els monodosis (envasos menuts de productes lactis o de melmelades, per exemple)".

Des de Medi Ambient han comentat que "amb aquesta acció queda clar que el nou sistema de depòsit pretén donar solució a la problemàtica de tots els envasos amb problemes i no sols per a uns pocs, com es deia".

A més, han destacat que "el sistema s’ha millorat i s’ha adaptat a tots els sectors, fins i tot amb exempcions, com en el cas de l’hostaleria (Horeca) o de qualsevol altre establiment per impossibilitat material d’assumir-ho informada degudament per la Generalitat".

Impuls en les Corts

Sobre la presentació del projecte de llei de l’SDDR en les Corts per a debatre’l i aprovar-lo, han explicat que "la recent aprovació de la proposició no de llei (PNL) en les Corts Generals per a impulsar l’SDDR a tot Espanya introdueix una nova variable en la dinàmica de treball".

Sens dubte, aquest factor ha suposat un estímul i una confirmació per a impulsar definitivament l’SDDR a la Comunitat Valenciana. De fet, des de Medi Ambient han assegurat que la intenció és que les Corts tramiten l'avantprojecte de llei valencià aquest estiu.

"No s’ha d’oblidar que el 15 de setembre es complirà un any de l’encàrrec que va fer la Cambra valenciana a la Conselleria de Medi Ambient per a impulsar aquest sistema, per la qual cosa en aqueixa data caldrà rendir comptes sobre tot el que s’ha dut a terme per a posar-ho en marxa", han recordat.