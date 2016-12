Mónica Oltra: "¿De qué siglo?" es el cargo del PP que considera "inapropiado" regalar muñecas a los niños

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha cargado contra el cargo del PP que considera "inapropiado" regalar muñecas a los niños. "Lo que es inapropiado es que un cargo público" no secunde la lucha por construir una sociedad igualitaria. "¿De qué siglo es esto?". "Cuando he leído el titular he pensado que sería de la época de Cánovas del Castillo, pero no, es de ayer", ha señalado este viernes.

Eusebio Monzó, concejal del PP en Valencia, criticó una campaña del ayuntamiento de la ciudad contra el uso sexista de los juguetes, Juguetes por la igualdad. En ella, se atacan estereotipos: las niñas pueden jugar al fútbol -y recibir un balón de regalo- y a los niños les pueden gustar las muñecas.

Para Monzó, estas campañas intentan adoctrinar al ciudadano. Van en contra de la "libertad de elección", ha dicho. "No nos tienen que decir lo que tenemos que regalar a nuestros hijos", añadió. Sus palabras fueron criticadas por tierra, mar y aire. Oltra no se ha quedado atrás.

"¿Cómo es posible que no sepa que el juego no solo es un elemento de diversión para los niños, sino que conforma todo un proceso cognitivo de desarrollo y educativo que convierte a un niño o una niña en una persona adulta que habrá interiorizado o no las relaciones igualitarias?". se ha preguntado la consellera de Igualdad. "Hay que decirle al PP que la lucha por la igualdad debe comenzar en la infancia".

Carmen Montón y la libertad de expresión

Oltra también ha opinado sobre las críticas de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, a la Cartelera Túria, un semanario satírico de Valencia. La Turia publica desde hace años un calendario con imagenes provocadores de varios protagonistas de la actualidad valenciana.

Entre otros personajes públicos, este año aparecía Montón, que, en una carta al medio de comunicación, calificó el montaje con su imagen (ver tuit adjunto de "machista".

Oltra ha deslizado que el calendario puede ser chabacano o de mal gusto, pero ha defendido la sátira -un género con cierto arraigo en la Comunidad Valenciana- como una parte de un derecho irrenunciable: La libertad de expresión.

La vicepresidenta, de Compromís, ha tenido varios enfrentamientos con la consellera, del PSPV-PSOE. Por ejemplo, por el nombramiento del marido de Montón, finamente frustrado, como responsable de una empresa pública.