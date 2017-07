La Generalitat prepara, tras el viaje de Oltra, un plan para aumentar el millón de euros de cooperación en Palestina

La Generalitat Valenciana prepara un plan específico de cooperación en Palestina que se traducirá en un aumento de las ayudas que actualmente destina, de un millón de euros, centradas en un programa denominado "mujeres graduadas" que permite que 117 universitarias de la franja de Gaza reciban apoyo para encontrar empleo. Las actuaciones que se recogerán en el plan estarán dentro de una coordinación con la política de cooperación del Gobierno español y se plasmarán en los presupuestos de 2018.

Esta es una de las principales consecuencias del viaje que la vicepresidenta Mónica Oltra realizó junto al director general de Cooperación, Federico Buyolo, a los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza entre el 3 y el 7 de julio. Un recorrido que incluyó una cena con el embajador de España en Israel, cuyas gestiones para facilitar el acceso a Gaza ha agradecido expresamente Oltra al explicar pormenorizadamente a los periodistas lo que ha calificado como "un viaje muy duro, muy doloroso".

La vicepresidenta, que ha recordado que otras comunidades autónomas como Extremadura, el País Vasco o Cataluña fueron también invitadas anteriormente a una visita similar sobre el terreno, estaba acompañada en la sala de prensa por la representante en España de UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los palestinos, que es de quien partió la invitación para la visita.

Tulkarm, Belén, Hebrón, Jericó, Gaza y Jerusalén-Este fueron los destinos de un viaje en el que Oltra entró en contacto con dramas como las demoliciones de casas por parte del ejército israelí, el paso diario de miles de personas por los controles para acudir a trabajar, las incursiones militares nocturnas en los campamentos y la presión de los colonos sobre tierras palestinas.

Desde un centro de salud en Tulkarm -un campamento creado en 1950 en el que ha nacido ya la cuarta generación de palestinos- hasta un campamento beduino de 200 familias en el centro de Cisjordania a cuyos habitantes ha confiscado el ejército isrelí tanques de agua que les había facilitado la Unión Europea, Oltra recogió información sobre diversas iniciativas que ONG, gobiernos y organismos internacionales llevan a cabo en la zona y sobre las dificultades que se encuentran.

En Gaza se detuvo especialmente en el programa que financia la cooperación valenciana, gracias al cual se facilita formación orientada al trabajo a 117 mujeres. Un programa que tiene una rama dedicada a la protección de víctimas de la violencia de género y de mujeres repudiadas, fenómeno desgracidamente habitual, como lamentó Oltra, que constató que allí "hay mucho trabajo que hacer por la igualdad".

"Se trata de establecer prioridades", ha señalado Oltra sobre el plan específico de cooperación en Palestina que la Generalitat Valenciana va a preparar y ha insistido en la colaboración con la Oficina Técnica de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén.

Sobre las críticas que le dedicaron dirigentes del PP como Isabel Bonig o María José Català -que la acusaron de haberse marchado para eludir el control de la oposición e ironizaron sobre si se creía Angelina Jolie-, Oltra ha recordado que "la cooperación del PP está en psisión" (en alusión al exconseller Rafael Blasco condenado por fraude en las ayudas) y ha explicado que sobre el terreno le contaron que en un ataque de colonos a los palestinos habían hecho beber gasolina a un niño y le habían prendido fuego. "Ante eso, las declaraciones de la señora Catalá o la señora Bonig no me merecen ningún respeto", ha asegurado, para calificar sus declaraciones de "barbaridades y tonterías". "No voy a bajar a ese nivel de infraintelectualidad", ha concluido.