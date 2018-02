Oltra sobre las denuncias del PP: "O no saben sumar los conceptos, o mienten"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, considera tras leer la denuncia a la conselleria de Educación que está plagada de errores de conceptos y de cifras mal sumadas. Por ejemplo, según la Generalitat, los populares confunden la Primavera Educativa con el árbol de las lenguas, dos actividades diferentes, o los objetivos del milenio con los del desarrollo sostenible.

Oltra señala que en la denuncia hay una serie de datos falsos e ironiza sobre si son una torpeza o una acción intencionada. "O no saben sumar conceptos y necesitan una calculadora o mienten" ha comentado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. "Estamos muy tranquilos y no tenemos nada que ocultar", ha continuado, añadiendo que "si en el PP tienen la documentación es porque se la hemos dado nosotros".

Para la vicepresidenta, las acciones del PP responden a una campaña de despresitigio después de las confesiones de los empresarios en el juicio de una de las piezas del Caso Gürtel. "Se quiere alimentar la idea de que todo es oscuro, de que [la corrupción] no es cosa del PP y es algo de toda la sociedad", ha expuesto.

El Consell, ha continuado la vicepresidenta, ha utilizado "todos los mecanismos legales" para continuar prestando servicios cuyos contratos estaban caducados o a punto de caducar con el cambio de Gobierno. "Hemos pagado un resarcimiento. No es lo mismo", ha señalado. "Mientras elaboramos una contratación mayor no podemos dejar de cubrir los servicios", ha añadido en referencia a la acusación de fraccionamiento de contratos.

Los premios taurinos se repensarán

Respecto a los galardones que ha concedido la Agencia de Emergencias relacionados con la tauromaquia, la vicepresidenta ha expuesto que no se trata de una recuperación y que, si la orden sigue vigente, es sobre la agencia donde recae la competencia de otorgarlos. No obstante, como animalista -es miembro de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas- no se ha mostrado entusiasmada con la idea: "a mi los toros me gustan en la pradera", ha señalado. Según ha expuesto Oltra, la Generalitat estudiará la adecuación de estos premios a los compromisos del Botánico.