PP y Ciudadanos apoyan la moción de condena a los actos violentos del 9 d'Octubre

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado unánimemente una moción por las libertades democráticas y una convivencia libre de violencia en la ciudad de València en la que expresamente se condenan los actos violentos, físicos y verbales ocurridos durante la Procesión Cívica y durante toda la jornada del 9 de octubre, protagonizados por elementos de extrema derecha.

Unas actuaciones violentas que también han sido condenadas en una declaración

institucional en la que el Pleno expresa su enérgico rechazo a los ataques contra la integridad física y moral que se produjeron en esa jornada.

En la moción, aprobada unánimemente con la inclusión de un añadido para rechazar cualquier tipo de violencia, el Ayuntamiento se compromete a estudiar la personación como acusación popular en los casos de delitos de odio, e insta a los equipos deportivos a erradicar comportamientos violentos o discursos antidemocráticos.

De esta manera, se desarrollarán acciones de fomento de la convivencia y del respeto a las libertades democráticas de todas las personas y a prevenir el fascismo y la xenofobia, "poniendo especial atención en la población más joven".

En otra de las propuestas de acuerdo, se insta a las entidades y asociaciones ciudadanas, y especialmente a los clubes de fútbol y otras entidades deportivas, "a adquirir un compromiso firme en la defensa de la convivencia pacífica y la tolerancia cero frente a cualquier clase de violencia".

Además, el Ayuntamiento estudiará jurídicamente la personación como acusación popular "para defender los derechos y libertades de nuestros vecinos y vecinas".

La moción aprobada incluye también el compromiso del Ayuntamiento de velar por el normal desarrollo de la procesión cívica del 9 de octubre, de la que se recuerda que fue declarada Bien de Interés Cultural, y en una última propuesta de acuerdo se aprueba "dar traslado de estos acuerdos a la Delegación de Gobierno, al Consell de la Generalitat y al Gobierno de España".

La concejala Isabel Lozano, ha señalado en el Hemiciclo que la crispación y la intolerancia no caben en una celebración como la del 9 de octubre. "O se está con la democracia o se está con los violentos", ha dicho antes de expresar su confianza "en

la voluntad de trabajar juntos en este nuevo pacto social contra la violencia".

También Fernando Giner, de Ciudadanos, ha expresado su absoluto rechazo y condena a los "intolerables insultos" de ese día y a otros signos de violencia entre los que ha incluido el acoso sufrido por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, o la familia del líder de su partido, Albert Rivera.

Respecto al 9 d’Octubre se ha mostrado partidario de un acuerdo "como el que han llegado los compañeros en Les Corts". Ha pedido más debate y más participación para hacer frente al problema de la violencia.

Eusebio Monzó (PP) ha ampliado a los grupos "de extrema izquierda, antisistema, y anticapitalistas" el origen de la violencia, y ha llegado a decir que "ustedes se han cargado el valor tradicional de la Procesión Cívica al impedir la entrada en la Catedral y cantar el Tedeum", además de defender la gestión del Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.

En su segunda intervención, Isabel Lozano ha puntualizado que "no existía ninguna razón de peso para no aprobar esta moción, porque no estamos hablando de ideología sino de agresiones y de violencia".

Igualmente ha pedido "dar un paso más allá de la declaración de les Corts". Finalmente, los grupos de la oposición han retirado sus propuestas alternativas y se ha aprobado unánimemente la moción presentada por el Govern de la Nau, con el añadido antes mencionado, y también una declaración institucional en la que junto a la condena de los actos violentos -verbales y físicos- del 9 d'Octubre, se recuerda que el "el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y de manifestación; derechos ambos por los que el Estado y sus cuerpos y fuerzas de seguridad deben velar para asegurar su libre ejercicio en un entorno de seguridad y con plenas garantías".

Además, el Pleno ha votado también de manera unánime aprobar una declaración institucional como la que todos los grupos parlamentarios han refrendado en les Corts, donde también se rechaza la actuación de grupos violentos de extrema derecha durante el Nou d’Octubre pasado.

En este marco, el Ayuntamiento de València abrirá sus puertas el día 6 de diciembre y organizará la lectura participativa de la Constitución Española de todos los ciudadanos y ciudadanas que libremente acudan a tal fin, tal y como se ha aprobado a través de una moción alternativa que ha defendido la concejala de Educación, María Oliver, al tiempo que rechazaba la inicialmente propuesta por el Grupo Municipal Popular para reforzar la Alta Inspección Educativa y "evitar

adoctrinamientos".