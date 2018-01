El PPCV reniega ahora de Camps y dice que no tiene "nada que ver" con el partido "en ningún cargo institucional"

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha asegurado este miércoles en relación a la declaración del que fuera su homólogo, Ricardo Costa, en la Audiencia Nacional en el juicio por la presunta financiación ilegal el PPCV en el caso Gürtel que el partido "no valora estrategias de defensa de nadie, ni en esta causa ni en otra", aunque no les "gusta" lo que están escuchando, y "quien haya hecho algo mal, tendrá que dar cuenta de ello".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en las Corts Valencianes la también diputada 'popular', que insta a esperar a que "el juez hable" y una vez haya sentencia la acatarán.

"No nos gusta lo que escuchamos, pero eso no quiere decir que no tengamos que respetar las estrategias de defensa, los tiempos judiciales", ha dicho.

Preguntada sobre si, después de que Costa haya afirmado que fue el expresidente de la Generalitat Francisco Camps el que decidió contratar con Orange Market para organizar los actos de campaña de la elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, este se ha convertido en un "problema" para el PPCV actual, ha recordado que Camps "no tiene nada que ver con el PP en ningún cargo institucional o de partido" y tiene un expediente abierto, al estar investigado en el caso Valmor.