Pedro Delgado defiende junto a Ribó la ampliación de la red de carriles bici de València

Como si de una etapa de una gran prueba ciclista se tratara, el dos veces ganador de la Vuelta a España y una del Tour de Francia, Pedro Delgado, ha pedaleado este miércoles por el anillo ciclista de València junto al alcalde, Joan Ribó, y al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

Delgado ha estado en la ciudad para dar su apoyo al Congrés de la Bici en cuya organización trabaja ya la concejalía de Movilidad Sostenible.

El ciclista ha mostrado su apoyo a las iniciativas municipales para impulsar el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible y ha invitado a los valencianos y valencianas a subirse a una bicicleta para disfrutar más de la ciudad.

Preguntado Delgado por su opinión sobre el anillo ciclista ha respondido que "en las sucesivas visitas que he hecho he visto cómo ha ido creciendo. València es una ciudad muy ciclista, y una de las cosas que la gente que quiere usar la bicicleta reclama es disponer de un espacio propio y seguro. Por eso poder disfrutar de un carril bici a me parece muy bien. Un carril bici que llegue al centro al centro y al extrarradio para que la gente se pueda mover con sensación de seguridad, que es la mayor preocupación a la hora de coger la bicicleta. Creo que es estupendo, y además me han contado que va a seguir creciendo. Esas es la mejor noticia que pueden tener los hombres y mujeres que usan la bicicleta como una alternativa de movilidad".

Por su parte, el alcalde, Joan Ribó, ha comentado que sobre el ciclista que "es un símbolo, un deportista al que seguí mucho en los años de sus grandes triunfos. Me satisface mucho que hoy haya venido a València a apoyar iniciativas como el Congrés de la Bici, a ayudar, a darnos ideas para avanzar en una política de movilidad sostenible en la que el caminar y el ir en bicicleta son elementos fundamentales".

También el concejal Giuseppe Grezzi ha agradecido a Pedro Delgado que haya "venido a conocer realidad de la bici en València, en cuya mejora estamos

invirtiendo mucho, y València es ya un referente en España y en toda Europa".

El responsable de Movilidad sostenible que resaltado igualmente que Delgado "haya

venido a dar apoyo a ese Congrés de la Bici que haremos del14 al 20 de mayo, con el que València será el centro de la bici de toda la península Ibérica y de toda Europa. Dedicaremos una semana entera a debatir, a poner en valor la bici como un elemento de transformación de la ciudad hacia el siglo XXI. En València tenemos la vocación se ser la capital mediterránea de la bici".