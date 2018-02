Podemos y Ciudadanos enmiendan la ley para abrir À Punt Mèdia a trabajadores que no vengan de RTVV

Las formaciones que desde fuera del Consell apoyaron la ley de creación de À Punt y sus organismos directivos serán las que enmienden esa misma norma para corregir las bolsas de trabajo. Semanas después de las críticas al ente y al Ejecutivo autonómico por considerar que los baremos de méritos han llevado a que los extrabajadores de RTVV copen ante otros profesionales la nueva empresa pública, ambas formaciones quieren cerrar este conflicto cuanto antes.

Casi el 90% de los puestos de trabajo de la plataforma serán ocupados por empleados del antiguo ente, según algunas estimaciones. Un resultado que dejaba fuera a nuevas generaciones de periodistas, reconocían desde el Botànic, pero también a profesionales con experiencia que vieron truncada su posibilidad de trabajar en los medios de comunicación públicos. Del ejercicio de autocrítica de Podemos, socio del Consell, y que con su anterior portavoz impulsó la ley de creación del ente, ha surgido una enmienda que pretende que las bolsas de trabajo definitivas se convoquen antes de que la televisión cumpla tres años de emisiones. En concreto, el plazo máximo que da su iniciativa sería la convocatoria de empleo público en 2020. La formación morada insiste en que se fije de inmediato la fecha del proceso de selección, a fin de no alargar la incertidumbre de forma indefinida y corregir el primer resultado.

Por otro lado, desde Ciudadanos abogan por reducir por norma el peso de la experiencia de los extrabajadores para las plazas definitivas. En su enmienda presentada la misma mañana del lunes, aparte de poner algunas condiciones presupuestarias -que los salarios no supongan más del 30% del presupuesto del ente- modifica la ley de servicio público para establecer el porcentaje que, a su juicio, debe ser el máximo que premie a los empleados de RTVV. Para corregir los resultados de la bolsa temporal, haber trabajado en la antigua Canal 9 no debería suponer más de un 5% sobre la puntuación total, ni más de un 3% haber estado prestando los servicios temporales en À Punt.

La formación naranja también pretende una rebaremación de las bolsas de trabajo temporales, actualmente en proceso de adjudicación, para las que propone que el límite de puntuación de los periodistas y técnicos del anterior ente no supere el 20% de los méritos totales. Una enmienda bastante complicada si no se pide una paralización del proceso o se ejecuta con carácter retroactivo, algo que no está entre los planes que ha mostrado el diputado Toni Subiela al presentar las propuestas. "No se trata de ir contra nadie (...) ni de paralizar el proceso", ha explicado en rueda de prensa, considerando "raro" que se adjudicaran todos los puestos mientras se tramita su petición, en caso de aprobarse.

Cuando se redactó la ley, ha enunciado Subiela, se acordó valorar el haber trabajado en RTVV para crear una plantilla provisional que agilizara la puesta en marcha de À Punt, pero "no para diseñar una plantilla completa" ni "revertir un ERE de forma encubierta", ha considerado para después añadir que el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació actúa con cierta ligereza o con una lógica que el diputado no encuentra.

Los socialistas ya han valorado la enmienda de Ciudadanos, que consideran que puede mejorar el resultado. Así lo ha expresado el portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, que considera que "e l resultado definitivo de las bolsas no es del agrado de casi ningún partido, por no decir de ninguno". En Compromís también ven con buenos ojos ambas iniciativas, aunque prefieren, como sus compañeros de Gobierno, tomarse un tiempo para estudiarlas con detenimiento.