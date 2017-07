Podemos carga contra Marzà por no incluir filosofía en secundaria

El diputado autonómico y secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha criticado este miércoles que el conseller de Educación, Vicent Marzà, anunciara ayer que la asignatura de filosofía no se incluirá en el currículum de 4º de la ESO ni en 2º de Bachillerato en el curso 2017-2018, a pesar del acuerdo unánime alcanzado en Les Corts Valencianes, y ha insistido, en un comunicado, en señalar que no hay excusas consistentes para no cumplirlo el curso que comienza en septiembre.

Marzà avanzó ayer que la asignatura de Filosofía será obligatoria en segundo de bachillerato, pero en el curso 2018-2019, y ha apuntado que el decreto de secundaria que prepara su departamento y que prevé aprobar a lo largo del curso que viene dará “una solución integral”, postura que el conseller ya había expresado al responder en una sesión de control a petición de Podemos y que, por tanto, no supone una novedad.

Estañ, que se ha sumado a una concentración convocada por la Asamblea de Filosofía del País Valencià, le ha reprochado de nuevo al conseller que esta decisión supone incumplir un mandato de Les Corts Valencianes y de numerosos ayuntamientos, que han aprobado mociones en este sentido, y ha remarcado que además, se trata de una reivindicación de los sindicatos y numerosas AMPAS.

Asimismo, ha instado a reflexionar a la conselleria de Educación respecto a las consecuencias que puede originar la ausencia de la filosofía de las aulas, “con lo que supone para la supervivencia de la asignatura y para nuestra educación”.

Estañ ha reiterado que es incomprensible que el Consell formado por PSPV y Compromís aplique de forma estricta la LOMCE en cuanto a la materia de filosofía, “actitud que se contrapone a la de la mayoría de las Comunidades Autonómas que sí apostaron por proteger de forma activa esta asignatura”.

La iniciativa que aprobaron Les Corts pretende garantizar, dentro de las capacidades de la autonomía y como se ha hecho en otras comunidades autónomas, la enseñanza de filosofía en el currículum académico sin que vaya en detrimento de otras materias, medida necesaria, ha argumentado Estañ, “para no seguir siendo la única autonomía donde no gobierna el PP que aplica la LOMCE de forma estricta en este aspecto”.

Respecto al argumento que ofrece el conseller de revisar la mirada global y que haya una perspectiva de aprendizaje transversal, Estañ ha explicado que “no se trata de hacer comparaciones entre materias ni de enfrentar colectivos, sino de apostar por una educación de calidad, de valores y crítica frente al modelo del PP”.

El diputado ha recordado que la UNESCO ha declarado que toda persona de cualquier país debe tener derecho a estudiar filosofía y que se debe mantener o ampliar su enseñanza allí donde ya se imparte, e instaurarla donde todavía no existe. Por ello, ha advertido de que “la Filosofía y Ética en la ESO y la Historia de la Filosofía debe tener el papel y la importancia que les corresponde, algo que ha acabado reconociendo hasta el propio Partido Popular”.

Para esto es fundamental que “no estemos otro año más poniendo en peligro la supervivencia de esta asignatura y poniendo en riesgo la educación de los valencianos y valencianas” ha concluido.